"Российская летопись". Яйца Фаберже, музей Вексельберга и кот Бегемот

Двадцать четвертого сентября 1920 года скончался знаменитый ювелир Карл Петер Фаберже. Или по-русски – Карл Густавович. Его отец, тоже ювелир, немец с французскими корнями, открыл в Петербурге магазин золотых и бриллиантовых вещей. Дело отца продолжил сын – Карл.
Любой предмет, изготовленный мастерами фирмы, будь то часы, брошь, чарка или табакерка, поражала виртуозностью исполнения, изяществом, вкусом и оригинальностью. Но прежде всего фирма Фаберже прославилась своими пасхальными яйцами.
В 1884 году император Александр III заказал Фаберже пасхальный подарок для своей жены Марии Федоровны, бывшей датской принцессы Дагмары. И чтобы он напомнил ей родной дом – Копенгагенский дворец. Ювелир справился с монаршей задачей блестяще. И с тех пор он ежегодно получал заказ на новый пасхальный подарок для императорской семьи.
Вот, например, пасхальное яйцо, подаренное в 1891 году императрице Марии Федоровне – "Память Азова". В это время ее сын и наследник престола – цесаревич Николай Александрович – находился в морском путешествии по странам Востока. Пасхальное яйцо-сюрприз – миниатюрная золотая копия крейсера "Память Азова", на котором плавал цесаревич. Хоть путешествие Николая и не обошлось без приключений, но все-таки закончилось благополучно. Ну, если не считать двух сабельных ударов, полученных им во время пребывания в Японии…
В царствование Николая II Фаберже делал к Пасхе для императорской семьи по два яйца – для вдовствующей императрицы Марии Федоровны и царствующей императрицы Александры Федоровны. Сюжеты были разные, но они так или иначе касались жизни императорской семьи.
Я говорю все время: Фаберже "создал". Но это не совсем так. В большинстве случаев работы выполняли его мастера, а сам Карл Густавович был автором идеи, вдохновителем, креативным директором, как сейчас говорят.
Всего известно о 71 яйце, из которых императорских – 56. Впрочем, много существует копий: фирма Фаберже ведь исполняла и частные заказы. Но и подделок хватает.
До наших дней дошли 62 яйца (есть и другие цифры: говорят также, что 64), из них 10 изделий находятся в коллекции Московского Кремля. Еще 9 яиц в 2004 году купил миллиардер Виктор Вексельберг, который открыл в Петербурге музей Фаберже. Изделий знаменитого мастера в России было бы гораздо больше, но в 1920-е годы советские власти активно торговали почти за бесценок художественными сокровищами не только Дома Романовых, но и музеев страны.
Один, видимо, чересчур честный и щепетильный иностранец как-то спросил у нашего товарища с полномочиями, искусствоведа в штатском, так сказать: зачем вы распродаете культурные ценности, которые, по сути, принадлежат не вам, а народу? На что наш "пламенный" революционер без обиняков ответил: все это вернется к нам после того, как победит мировая революция.
– Генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский.
– Манифест Екатерины II о введении ассигнаций.
– Поэт Иван Иванович Тхоржевский.