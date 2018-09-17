"Российская летопись". Яйца Фаберже, музей Вексельберга и кот Бегемот

Без Фаберже никуда! Булгаков его даже в "Мастере и Маргарите" помянул. На люстре в квартире сына ювелира раскачивался кот Бегемот с примусом в лапах. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать четвертого сентября 1920 года скончался знаменитый ювелир Карл Петер Фаберже. Или по-русски – Карл Густавович. Его отец, тоже ювелир, немец с французскими корнями, открыл в Петербурге магазин золотых и бриллиантовых вещей. Дело отца продолжил сын – Карл.

© Фото : wikimedia Российский ювелир Петер Карл Фаберже

Ювелирному делу он обучался в Европе, а в 1870 году вернулся в Петербург и встал во главе фирмы, в мастерских которой к началу XX века работало около 500 мастеров. Ювелирная фирма имела филиалы в Москве, Киеве, Лондоне. На Всероссийской художественной выставке в Москве в 1882 году изделия Фаберже удостоились золотой медали. В 1900 году со Всемирной выставки в Париже Карл Густавович привез домой орден Почетного легиона. Изделия фирмы знали и любили не только в России, но и во всей Европе, США, Индии.

Любой предмет, изготовленный мастерами фирмы, будь то часы, брошь, чарка или табакерка, поражала виртуозностью исполнения, изяществом, вкусом и оригинальностью. Но прежде всего фирма Фаберже прославилась своими пасхальными яйцами.

В 1884 году император Александр III заказал Фаберже пасхальный подарок для своей жены Марии Федоровны, бывшей датской принцессы Дагмары. И чтобы он напомнил ей родной дом – Копенгагенский дворец. Ювелир справился с монаршей задачей блестяще. И с тех пор он ежегодно получал заказ на новый пасхальный подарок для императорской семьи.

Вот, например, пасхальное яйцо, подаренное в 1891 году императрице Марии Федоровне – "Память Азова". В это время ее сын и наследник престола – цесаревич Николай Александрович – находился в морском путешествии по странам Востока. Пасхальное яйцо-сюрприз – миниатюрная золотая копия крейсера "Память Азова", на котором плавал цесаревич. Хоть путешествие Николая и не обошлось без приключений, но все-таки закончилось благополучно. Ну, если не считать двух сабельных ударов, полученных им во время пребывания в Японии…

В царствование Николая II Фаберже делал к Пасхе для императорской семьи по два яйца – для вдовствующей императрицы Марии Федоровны и царствующей императрицы Александры Федоровны. Сюжеты были разные, но они так или иначе касались жизни императорской семьи.

Я говорю все время: Фаберже "создал". Но это не совсем так. В большинстве случаев работы выполняли его мастера, а сам Карл Густавович был автором идеи, вдохновителем, креативным директором, как сейчас говорят.

В 1902 году появилось яйцо под названием "Клевер". Сложные растительные узоры с символическими деталями, в которых зашифровано интимное желание Николая Александровича и Александры Федоровны – рождение наследника… Или пасхальное яйцо 1904 года "Московский Кремль" – символ твердыни, духовной опоры государства. А на яйце "300-летие Дома Романовых" была размещена миниатюрная галерея всех правителей – от Михаила Федоровича до Николая II.

Всего известно о 71 яйце, из которых императорских – 56. Впрочем, много существует копий: фирма Фаберже ведь исполняла и частные заказы. Но и подделок хватает.

До наших дней дошли 62 яйца (есть и другие цифры: говорят также, что 64), из них 10 изделий находятся в коллекции Московского Кремля. Еще 9 яиц в 2004 году купил миллиардер Виктор Вексельберг, который открыл в Петербурге музей Фаберже. Изделий знаменитого мастера в России было бы гораздо больше, но в 1920-е годы советские власти активно торговали почти за бесценок художественными сокровищами не только Дома Романовых, но и музеев страны.

Один, видимо, чересчур честный и щепетильный иностранец как-то спросил у нашего товарища с полномочиями, искусствоведа в штатском, так сказать: зачем вы распродаете культурные ценности, которые, по сути, принадлежат не вам, а народу? На что наш "пламенный" революционер без обиняков ответил: все это вернется к нам после того, как победит мировая революция.

© РИА Новости / Игорь Руссак Перейти в фотобанк Золотое яйцо Фаберже с каретой - один из экспонатов музея Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга

Карл Густавович после 1917 года покинул Россию и вскоре умер на чужбине – в Лозанне. И еще любопытный факт. Московское отделение фирмы Фаберже возглавлял сын Карла Густавовича – Александр. Он жил в доходном доме Рекка на Пречистенке. В романе "Мастер и Маргарита" жилище Фаберже-младшего описано как квартира ювелирши Фужере. Чувствуете: Фаберже – Фужере?… В одной из огромных комнат этой пречистенской квартиры, где высота потолков достигала семи с половиной метров, висела на цепи большая люстра. На ней, возможно, и раскачивался кот Бегемот, держа в лапах знаменитый примус ("Не шалю, никого не трогаю, починяю примус"). Был и камин с чугунной решеткой. А подъезд этого дома описан в "Собачьем сердце" – высокая и торжественная парадная дверь с обязательным швейцаром, мраморные ступени, ковровая дорожка, дубовая вешалка, ящик для калош (впрочем, калоши, как известно из Булгакова же, исчезли в 1917 году. Кто их попер? А эти самые – певуны). Булгаков был всегда точен в деталях…

"Российская летопись". Яйца Фаберже, музей Вексельберга и кот Бегемот Your browser does not support HTML5 audio

– Генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский.

– Манифест Екатерины II о введении ассигнаций.

– Поэт Иван Иванович Тхоржевский.