Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает подлинную историю "адъютанта его превосходительства".

"Теория заблуждений". Адъютант его превосходительства Your browser does not support HTML5 audio

Реальная история капитана Макарова отличается от известного советского фильма. У генерал-лейтенанта Май-Маевского действительно был адъютант, который имел отношение к большевикам. Но все подвиги он совершил только в кино.

Подпишитесь на подкаст "Теории заблуждений": новые эпизоды в вашем телефоне раньше, чем в радиоэфире. Слушайте через ITunes или через Google Podcasts