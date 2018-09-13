Премия "Ясная Поляна" объявила короткий список. На этот раз в нем всего три имени: Ольга Славникова, Мария Степанова и Александр Бушковский. В этом выпуске программы члены жюри подробно рассказывают о каждом из трех писателей-финалистов.

"Дневник читателя". Названы финалисты премии "Ясная Поляна" Your browser does not support HTML5 audio

– Владислав Отрошенко о книге Ольги Славниковой "Прыжок в длину": "Только один современный автор сумел написать настоящий роман";

– Павел Басинский о прозе Александра Бушковского: "Мне кажется, мы открываем нового писателя";

– Валентин Курбатов о романе "Памяти памяти" Марии Степановой: "Три века русская литература шла к этому тексту".

Участники:

– Владимир Толстой, советник президента РФ по культуре, председатель жюри премии "Ясная Поляна";

– Павел Басинский, писатель, литературовед, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Владислав Отрошенко, писатель, литературовед, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Валентин Курбатов, литературный критик, литературовед, член жюри премии "Ясная Поляна".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Жюри ежегодной литературной премии "Ясная Поляна" объявило короткий список 2018 года в номинации "Современная русская проза". На этот раз он действительно невероятно короткий. Из 43 претендентов жюри выбрало всего трех авторов! Это новый, почти незнакомый читателям писатель из Петрозаводска Александр Бушковский с книгой "Праздник лишних орлов" ("РИПОЛ классик"). Это получившая "Книгу года" Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину" ("Редакция Елены Шубиной"), который претендует и на "Большую книгу" этого сезона. И еще один финалист "Большой Книги" – Мария Степанова с объемной работой "Памяти памяти" ("Новое издательство").

Решение жюри неожиданное. Все-таки "Современная русская проза" – главная номинация премии, ее задача – "определить круг сегодняшних литературных тенденций и отметить текст, который важно прочитать именно сейчас". Неужели таких книг всего три?

"Мы не ставили перед собой задач поражать именами. Поверьте, нам есть, чем поразить, была задача показать что-то пульсирующее", – прокомментировал председатель жюри премии "Ясная Поляна"Владимир Толстой.

Эти три романа не образуют единой тенденции, но дают понимание того, в каком состоянии находится литература сегодня, – пояснил литературовед и критик Валентин Яковлевич Курбатов.

"Три книги в коротком списке очень разные: от Бушковского, который пишет с забытой простотой, у которого получается слово в своей детской открытости. Он будто не знает, что так писать нельзя – ему важно слово истины, которое он пытается выговорить о чеченской войне, простоту которого диктуют его погибшие друзья. Другой горизонт – это "Памяти памяти" Марии Степановой – ослепительная интеллектуальная проза огромной красоты и полифоничности. Условно говоря, все три столетия русской литературы сошлись в этой книге – автор обнимает историческое, литературное, религиозное, пытаясь решить все больные вопросы. Ольга Славникова в этой тройке – классическая тенденция русского романа", – рассказал Валентин Курбатов.

Члены жюри "Ясной Поляны" очень полно и подробно прокомментировали все три романа, за что им отдельное спасибо. Яснополянское жюри всегда поясняет свой выбор страстно, детально, вовлекая в дискуссию и заражая своим интересом. Ни в одной другой премии этого нет. Поэтому других рубрик в этом выпуске не будет – хочется, чтобы и вы смогли услышать их точку зрения.

Когда уважаемая премия с весьма внушительным призовым фондом – а победитель получит три миллиона рублей – включает в короткий список всего три текста, этому стоит посвятить отдельный разговор.

О книге малоизвестного, довольно молодого Александра Бушковского "Праздник лишних орлов" рассказал литературовед, автор книг о Толстом Павел Басинский.

"Проза Бушковского может показаться в сравнении с другими авторами в коротком списке простоватой, неинтеллектуальной. Но это очень сильная и интересно выстроенная книга, удивительно человечная проза. Она расширяет наше представление о людях и их отношениях. Я рад, что автор вошел в короткий список. Мне даже кажется, что мы открываем новое имя", – считает Павел Басинский.

"Единственный в длинном списке роман, написанный как роман, – это "Прыжок в длину" Ольги Славниковой", – прокомментировал писатель, специалист по Гоголю Владислав Отрошенко. По его мнению, Ольге Славниковой удалось одной книгой решить две очень важные задачи – написать настоящий русский роман и дать читателю новый тип героя.

"Книга создана таким образом, что бросить читать ее невозможно, ее смысловое поле расширяется по экспоненте. "Прыжок в длину" обладает колоссальной повествовательной энергией. Мы видим в нем не только русские проблемы, но и мировые. Роман – о сегодняшней действительности, о том, что происходит с понятием добра, о фальшивости добра, ничтожности добра", – сказал Владислав Отрошенко.

О третьем романе – объемном тексте Марии Степановой "Памяти памяти" говорил литературовед Валентин Курбатов, который вообще начал свою речь с того, что в современной жизни слово и смысл все больше расходятся друг с другом. "Слово глядит вслед уходящей жизни с печалью и не знает, как ухватить нынешнюю жизнь, она неподвластна старому русскому глаголу", – отметил Валенти Курбатов. Так вот текст Степановой, по его убеждению, из тех редких книг, которые возвращают слову истинный смысл. Именно такие романы и продолжают толстовскую традицию. Именно они и могут спасти русскую и мировую словесность.

Напомню, литературная премия "Ясная Поляна" при поддержке компании Samsung Electronics уже 15 лет ищет и награждает художественные произведения в двух номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В списке переводных книг короткого списка нет, только рекомендательный длинный, в этом году в нем 35 выбранных экспертами номинантов. Также в этом сезоне жюри предстоит во второй раз выбрать "Событие" в литературной жизни. Объявление победителей и церемония награждения назначены на 24 октября.

Полный текст выступления всех экспертов – в аудиоверсии программы "Дневник читателя".