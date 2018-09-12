"Мастера". Наталья Игнатенко: мы продолжаем дело Елены Образцовой

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Как "Фонд Елены Образцовой" поддерживает молодые таланты? Почему Хосе Каррерас согласился стать президентом и возглавить жюри Международного конкурса теноров "Фонда Елены Образцовой"? Об этом в эфире радио Sputnik рассказывает директор фонда Наталья Игнатенко.