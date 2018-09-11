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"Дневник читателя". "Книга года", Конфуций и "Антоновские яблоки"

(обновлено: 13:31 11.09.2018)
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Как "книжный динозавр" получил "Книгу года", почему китайская философия взорвала топы продаж и вызвала протестные демонстрации и зачем непременно ехать в Коломну 15 сентября. Эти темы обсуждаем в новом выпуске программы.

"Дневник читателя". "Книга года", Конфуций и "Антоновские яблоки"
Также в программе: 

– Премию "Книга года" в номинации "Проза" получила Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину";

– В книге "Уроки "Суждений и Бесед"" Юй Дань рассказывает, как применить конфуцианство в современной жизни;

– Все в Коломну! Яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Подмосковье 15 сентября.

Участники:

– Алексей Винокуров, писатель;

– Игорь Волгин, поэт, литературовед, руководитель студии "Луч" в МГУ;

– Сергей Кравец, ответственный редактор "Большой российской энциклопедии"; 

 – Сергей Нарышкин, политик;

– София Воронцов, редактор и переводчик. 

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В столице завершилась Московская международная книжная выставка-ярмарка, ММКВЯ-2018. Одним из ключевых событий ярмарки стало вручение литературной премии "Книга года". Победителя со сцены театрального центра "На Страстном" объявил политик Сергей Нарышкин – гран-при получила "Большая российская энциклопедия" в 35 томах. Это результат 15-летней работы огромного коллектива авторов. Прошлой осенью был закончен последний, 35-й том, и полная электронная версия энциклопедии. 

Теперь по поручению президента России коллектив работает над созданием общенационального энциклопедического портала с возможностью оперативного обновления. То есть на базе БРЭ готовится аналог Википедии, который, в отличие от собственно Википедии, будет опираться на факты и проверенные источники, рассказал ответственный редактор "Большой российской энциклопедии" Сергей Кравец. Принимая награду, он с грустью отметил, что это, пожалуй, последняя универсальная книжная энциклопедия в издательском мире.

Всего награды были вручены в 10 номинациях. Важный приз за "Прозу года" получила Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину". Я напомню, что он претендует в этом сезоне и на "Большую книгу". В эфире радио Sputnik мы уже обсуждали "Прыжок в длину" с писателем Алексеем Винокуровым

В номинации "Поэзия года" наградили большой сборник стихов "Долгая переправа" Юрия Кублановского. Имя победителя объявлял поэт, бессменный руководитель студии "Луч" в МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Волгин. Он вспомнил молодого Кублановского и его раннее хулиганское стихотворение про императрицу Екатерину Вторую, которое никогда не было опубликовано. Его можно услышать в этом выпуске программы.

В специальной номинации, посвященной прошедшему Чемпионату мира по футболу, победила книга "Мяч в игре!" Алексея Дурново (издательство "Белая ворона"). Журналист Евгений Бунтман получил награду в номинации "Лучшее электронное издание" за курс "Арзамаса" – "История  русской культуры".

Почетным гостем церемонии стал Джон Патрик Хемингуэй, внук знаменитого писателя. Он представил в Москве английское издание мемуаров Strange tribe о своем отце, которому выпала непростая участь быть сыном великого Хэма.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Был на московской книжной ярмарке и еще один неожиданный и интересный гость. А точнее, гостья – профессор Пекинского университета Юй Дань. Она написала книгу, которая в 2006 году стала сумасшедшим бестселлером – первое издание было продано тиражом более 16 миллионов экземпляров! Беспрецедентные не только для Китая, но и для мира цифры. Журналист, специалист по китайской литературе в одночасье стала самой модной и популярной писательницей Китая, при том, что как будто бы не написала ничего нового. Ее книга – это современная интерпретация Конфуция. 

В книге "Уроки "Суждений и Бесед"" Юй Дань рассказала, как применить конфуцианство в современной жизни – и это оказалось ключом к успеху. Книга вышла 26 ноября 2006 года. Тогда в первый день продаж только в одном книжном магазине было продано 14 тысяч экземпляров, а таких магазинов было много – Юй Дань поставила абсолютный рекорд в китайской книготорговле.

"Уроки" вызвали бурное обсуждение и в научных кругах – Юй Дань обвиняли в слишком вольной трактовке идей философа.  В 2007 году десять китайских филологов развернули настоящую кампанию против писательницы. На акциях протеста они были одеты в футболки с надписями "Конфуций волнуется, Чжуан-цзы сердится". В китайской прессе эти события освещались с большим жаром. Теперь книга Юй Дань выходит на русском языке в издательстве "Шанс". Юй Дань лично приехала в Москву представлять свою книгу. В столице ее сопровождала редактор и переводчик София Воронцова, которая в этом выпуске делится подробностями об "Уроках "Суждений и бесед"".

***

А теперь поделюсь планами на ближайшие выходные. Осень продолжается – и самое время ехать в Коломну на замечательный фестиваль "Антоновские яблоки". Это будет уже седьмой душистый яблочно-книжный фестиваль с девизом " Читайте со вкусом!". 15 сентября Коломна станет литературным центром Подмосковья. Главная тема этого года  – вечные истории. 

"В этом году фестиваль пройдет позже обычного, а значит, осенний аромат изумительных антоновских яблок будет еще более терпким, новые книги, с которыми так приятно проводить вечера, интересными, а сезонная еда с горячим чаем – более вкусной", – обещают организаторы и сулят незабываемое "яблочное и литературное путешествие".

По Москве-реке запустят "Книжный кораблик", откроют Английский павильон с чтениями и театром и  устроят теперь уже традиционный городской обед под открытым небом, куда каждый участник приносит блюда по семейным рецептам. В Коломну приедут Андрей Филимонов – писатель, автор романа "Рецепты сотворения мира", Дмитрий Данилов – драматург, лауреат премии "Золотая маска", детский писатель Юлия Кузнецова и специальный гость Майкл Керинс – шотландский писатель и режиссер, мастер сторителлинга. 

По радио невозможно показать, до чего прекрасна Коломна в теплый сентябрьский день, но вы поверьте – там все делают очень здорово и с душой, а гости приезжают талантливые и именитые. Так что "Антоновские яблоки" дадут фору и столичным, и иностранным фестивалям.  В общем, очень советую провести выходные в Коломне. Потом не говорите, что вас не предупреждали.

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