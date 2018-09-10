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"Российская летопись". Дюк Ришелье

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Едва ли история знает человека, о котором все источники отзывались бы с таким единодушным одобрением. О "русском французе" Эммануиле Осиповиче де Ришелье в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Четырнадцатого сентября 1766 года в Париже родился "русский француз" Арман Эммануэль дю Плесси герцог де Ришелье, а по-русски – Эммануил Осипович де Ришелье. Или если еще короче – "дюк".

Французский аристократ, после Великой французской революции поступивший на русскую службу. Таких тогда было множество. Например, Пушкину в Царскосельском лицее французский язык преподавал Давид Иванович де Будри, который был ни много ни мало младшим братом Жана-Поля Марата. Во время Французской революции Екатерина II дозволила младшему брату революционера сменить крамольную фамилию.

© РИА Новости
Медаль с изображением французского и российского государственного деятеля Армана Эмманюэля дю Плесси герцога де Ришелье (1776 - 1822 гг.)
Но вернемся к дюку. В 1790 году он принял участие в штурме Измаила под командованием Суворова, был ранен. Это был страшный штурм и великая победа великого полководца. В Европе поначалу даже не поверили, что неприступный Измаил пал перед русскими солдатами.

Позднее Суворов, инспектируя одну из крепостей в Финляндии, спросил у своего адъютанта: "Можно ли взять эту крепость?". "Какой крепости нельзя взять, – отвечал адъютант, – когда взят Измаил". Суворов замолчал и, подумав, сказал: "На такой штурм, как измаильский, можно пускаться только один раз в жизни!". А Ришелье написал позднее о штурме: надеюсь, я больше никогда не увижу столь ужасного зрелища. За Измаил он был награжден орденом Святого Георгия IV класса и золотой шпагой "За храбрость".

Александр I был с герцогом в дружеских отношениях. Император даже однажды в шутку поблагодарил Французскую революцию за то, что она подарила России Ришелье. В 1803 году государь назначил его градоначальником Одессы, а в 1805 – генерал-губернатором Новороссийского края. На этом посту герцог снискал всеобщее уважение.

Вспоминается анекдот. Как-то прославленный донской атаман граф Платов приказал адъютанту написать письмо Ришелье. Тот и начал выводить: "герцог Эммануил… и прочая, прочая".

– Какой он герцог, напиши "дюк", – говорит Платов.

– Да, Ваше сиятельство, герцог все равно что дюк, – говорит адъютант.

– Вот еще, станешь учить; дюк поважнее будет: герцог ни к черту не годится перед дюком… 

© РИА Новости / Сергей Поляков
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Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
Ришелье почитается как один из отцов-строителей Одессы. Собственно, до него и города-то не было. Вернее, основал-то порт, как известно, Осип Михайлович Дерибас, но именно во времена правления Ришелье Одесса сформировалась как европейский город. При нем была разработана и поныне существующая планировка центра Одессы – три осевые магистрали, выходящие к Приморскому бульвару. Его стараниями город превратился в крупный торговый порт. В 1804 году Ришелье добился права открыть в Одессе гимназию и коммерческое училище. При нем был основан благородный институт, послуживший основой для открытия в 1817 году Ришельевского лицея. По его заказу известный архитектор Тома де Томон создает в 1809 году здание городского театра. И если в 1802 году в Одессе было 9 тысяч жителей, то уже через 10 лет – 35 тысяч.

Писатель Марк Алданов в биографическом очерке "Дюк Эммануил Осипович де Ришелье" подвел итог деятельности герцога: "Перечисляю только главное из того, что было сделано при нем в Одессе: проложено множество улиц, в 50 футов шириной каждая, разбиты сады, выстроены собор, старообрядческая часовня, католическая церковь, синагога, две больницы, театр, казармы, рынок, водоем, благородный воспитательный институт (впоследствии Ришельевский лицей), коммерческая гимназия, шесть низших учебных заведений, "редут с кофейным заведением" и "променная контора". Прибавим к этому красавицу набережную, гостиницы, систему уличного освещения"… Таким образом, именно благодаря Ришелье крепость Хаджибей превратилась в город Одессу.

© РИА Новости / Денис Петров
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Памятник поэту А.С.Пушкину перед зданием Одесской городской думы
Из очерка Алданова: "Однажды на придворном балу какой-то петербургский академик выразил мнение, что Хаджи-Бей – неподходящее  название для русского города; в древности же был вблизи этого места эллинский городок Одессос или Одиссос, или Ордиссос. Императрице это понравилось – так и надо назвать: Одесс. Галантный академик, человек придворный, возразил: тогда не Одесс, а Одесса, ибо присоединен город к России не при императоре, а при императрице. Одессой Хаджи-Бей и назвали".

После падения Наполеона по предложению короля Людовика XVIII и по личной просьбе Александра I Ришелье становится главой правительства Франции. Он скончался в Париже в 1822 году, а уже через шесть лет благодарные одесситы поставили Ришелье памятник работы скульптора Ивана Мартоса, который сразу стал одним из главных символов города. 

На латунной табличке памятника написано: "Герцогу Еммануилу де Ришелье, управлявшему с 1803 по 1814 год Новороссийским краем и положившему основание благосостояния Одессы, благодарные к незабвенным его трудам жители всех сословий". 

Позднее историки писали о Ришелье: "Едва ли история знает человека, о котором все источники отзывались бы с таким единодушным одобрением… Сплошная похвала, воздаваемая и русскими, и иностранцами деятельности Ришелье, удивляет каждого… В его деятельности нет возможности указать ни одной темной точки". 

"Российская летопись". Дюк Ришелье
В этом выпуске вы также услышите:

– Начальник Москвы Арсеник-паша.

– Свербеев – "примиритель" западников и славянофилов.

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