"Мастера". Иосиф Кобзон: "я песне отдал все сполна…"

33 1 0

Тридцатого августа ушел из жизни Народный артист СССР Иосиф Кобзон. Очередной выпуск программы посвящен его памяти. В одном из последних интервью радио Sputnik Иосиф Кобзон вспоминает о спасении людей на Дубровке, работе с известными мастерами песенного жанра.