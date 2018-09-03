Дина Рубина лично представит новый исторический роман на московской книжной выставке-ярмарке ММКВЯ-2018,которая пройдет в столице с 5 по 9 сентября. В этом выпуске можно услышать фрагмент первой части "Рябиновый клин" в авторском исполнении.

"Дневник читателя". Новый роман Дины Рубиной "Наполеонов обоз" Your browser does not support HTML5 audio

– Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) пройдет в столице с 5 по 9 сентября. Главной темой впервые станет детская литература;

– Как изменилась ММКВЯ и чего ждать в новом сезоне, рассказывает гендиректор ММКВЯ Сергей Кайкин.

Участники:

– Ольга Аминова, редактор современной русской прозы издательства "Эксмо";

– Сергей Кайкин, генеральный директор Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В программе звучит отрывок из нового романа Дины Рубиной "Наполеонов обоз" (книга первая – "Рябиновый клин") в авторском исполнении.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С 5 по 9 сентября в столице пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка ММКВЯ-2018. Главной темой впервые станет детская литература. Об изменениях формата, главных площадках и гостях-писателях в эфире радио Sputnik рассказывает генеральный директор ММКВЯ Сергей Кайкин.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

У меня отличные новости. Дина Рубина написала новый исторический роман – "Наполеонов обоз" в трех частях. Первая книга "Рябиновый клин" вот-вот выйдет в издательстве "Эксмо". Текст пока еще держится в тайне и о книге известно не так уж много, поэтому я попросила редактора романа Ольгу Аминову рассказать о "Рябиновом клине" нашим слушателям.

"Это роман, как всегда у Дины Ильиничны, многоплановый: исторический контекст соединяется с современностью, отношения между влюбленными, взаимодействие людей самых разных социальных слоев. И вообще этот роман по глубине проникновения в различные сферы жизни, по умению автора коснуться разных сторон, разных явлений, можно назвать энциклопедическим. Пожалуй, нет той сферы, о которой Дина Рубина не сказала бы очень красноречиво, как умеет только она. Я бы не хотела пересказывать сюжет, хочу оставить читателям возможность наслаждаться, потому что роман потрясающий.

Расскажу лишь часть. Вся история, конечно же, связана с конкретным образом – с Наполеоновым обозом, с 1812 годом, походом Наполеона и его бегством, теми ценностями, которые он пытался вывезти из России и которые пропали. Наполеонов обоз – это те пропавшие ценности, которые неизвестно до сих пор, где находятся: то ли они были разграблены мародерами, то ли частично увезены во Францию, то ли осели в антикварных магазинах России. Вот с этой тайной, с этой историей, с предками современного героя Аристарха (Сташека) Бугрова связан исторический пласт романа. Но действие в первой книге "Рябиновый клин" происходит не в 1812 году, а происходят сегодня с флэшбэками в 60-70 годы", – рассказала Ольга Аминова.

"Наполеонов обоз" – не трилогия, а роман в трех книгах: все части связаны между собой неразрывно. И вторая – "Белая лошадь", к счастью, уже почти закончена.

Дина Рубина лично представит новый роман на Московской международной книжной выставке-ярмарке 8 сентября, а официальный выход романа назначен на 19 сентября и приурочен к юбилею писательницы.

В рубрике "ЦИТАТА" можно услышать отрывок из романа "Наполеонов обоз". Фрагмент первой книги "Рябиновый клин" читает автор, писатель Дина Рубина.