"Российская летопись". История Донского монастыря

Донской монастырь называли "Сен-Жерменским предместьем мертвой Москвы". Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Первого сентября – 19 августа по старому стилю – праздник чудотворной Донской иконы Божией Матери.

Эксперты датируют время ее написания последней четвертью XIV века. Автором считают Феофана Грека, либо одного из мастеров его круга.

Икона была поднесена в 1380 году великому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой.

А сам монастырь был основан царем Феодором Иоанновичем в честь Донской иконы Божией Матери в благодарность за избавление Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея в 1591 году. За свою историю монастырь не раз подвергался нападению иноземцев. В 1612 году, во времена Смутного времени, монастырь был разграблен польскими интервентами гетмана Хоткевича.

В 1812 году наполеоновские солдаты ворвались в обитель, потребовали хлеба и вина. А потом разграбили храмы и кельи. К тому же французы уверяли монахов, что Россия завоевана, Александр I капитулировал перед Наполеоном, который, кстати, бывал в Донском монастыре. Но монахи этому нисколько не поверили и продолжали служить в разграбленных храмах обители молебны во славу русского оружия. Во время бегства французов из России казаки отбили у них большое количество серебра. Из него были изготовлены новые ризы для икон Донского монастыря.

Самое древнее из каменных строений Донского монастыря – Малый, или Старый собор постройки 1591-1593 годов. Это небольшой бесстолпный храм, перекрытый изящной трехступенчатой пирамидой кокошников, завершавшийся шлемовидной главой на стройном барабане. Церковь возведена предположительно знаменитым зодчим Федором Конем.

Среди икон в иконостасе храма находилось портретное изображение царя Бориса Годунова! "Красками как только святым подобает", сокрушался летописец. По тем временам это было святотатством. Первый царь из Романовых – Михаил Федорович – повелел убрать из храма годуновский портрет…

© Фото : Юлия Маковейчук Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

Спустя сто лет – в конце XVII века – в обители был построен Большой собор. Пятиглавый 30-метровой высоты храм стал доминантой надо всей окружающей местностью. Тогда же, в конце XVII века, монастырь был окружен крепостной стеной.

После мора 1771 года императрица Екатерина II во избежание распространения чумы запретила хоронить в пределах московского Земляного города – нынешнего Садового кольца. Вследствие этого в пригородных монастырях – Новодевичьем, Даниловом, Симоновом, Донском – стали возникать богатые некрополи.

Некрополь Донского монастыря в XIX веке называли "Сен-Жерменским предместьем мертвой Москвы". Там покоятся аристократы Арбата, Пречистенки, Остоженки, Поварской – князья Волконские, Вяземские, Голицыны, Долгоруковы, Урусовы, графы Бобринские, Зубовы, Панины, Толстые, дворяне Нарышкины, Мухановы, Глебовы-Стрешневы…

Впрочем, в этом ничего удивительного нет. Цены за место на кладбище были тоже "аристократическими" – до трех тысяч рублей в середине XIX века.

В некрополе также похоронены историк Ключевский, архитекторы Бове и Шервуд, литераторы XVIII века – Майков, Сумароков, Херасков, министр юстиции в царствование Александра I Дмитриев, писатели: князь Одоевский и граф Соллогуб, "отец русской авиации" Николай Жуковский, помещица Дарья Салтыкова – душегубица Салтычиха, замучившая до смерти более 130 своих крепостных! Здесь же нашли свой последний приют многочисленные родственники Александра Пушкина, в том числе его дядя Василий, тоже поэт.

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Так написал о смерти своего дяди племянник в поэме "Евгений Онегин". "Уважать себя заставил" – это то же, что и "приказал долго жить".

Самые старые захоронения находятся под алтарем Большого собора. В 1711 году царь Имеретии Арчил похоронил здесь останки своего сына, сподвижника Петра I Александра, умершего в шведском плену. А через два года рядом с ним положили и самого Арчила – царя-поэта, деятеля культуры. Здесь же похоронены и многие другие грузинские царевичи.

В Малом соборе и рядом с ним погребены: архиепископ московский Амвросий, убитый во время "чумного бунта" 1771 года, историки отец и сын Бантыш-Каменские, директор Эрмитажа Васильчиков, ректор Московского университета Прокопович-Антонский, фельдмаршал князь Репнин, философ Чаадаев, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-губернатор Москвы Тормасов.

В Донском монастыре после 1917 года находился в заключении патриарх Тихон. В 1925 году в Малом соборе обители его хоронила вся православная Москва. Пришел и художник Павел Корин. Потрясенный увиденным, он задумал свое монументальное полотно "Русь уходящая".

В 1989 году во время ремонта Малого собора был обнаружен гроб с нетленными мощами патриарха Тихона. В том же году он был причислен к лику святых. Его мощи положены в раке в Большом соборе обители.

На территории некрополя находится несколько усыпальниц: князей Голицыных, Зубовых, фабрикантов Первушиных, Терещенко и Левченко.

В усыпальнице Голицыных привлекает внимание надгробный памятник первой четверти XIX века работы известного скульптора Демут-Малиновского. Коленопреклоненная женская фигура, приникшая к распятию, подле которого сложены шлем, меч и щит. Это надгробный памятник блестящего флигель-адъютанта Владимира Новосильцева, погибшего на дуэли.

Историк Михаил Иванович Пыляев подробно рассказал о причине и последствиях этой дуэли. Новосильцев сделал предложение дочери небогатого дворянина Марии Черновой. Они любили друг друга, на январь 1825 года уже была назначена свадьба. Однако этому помешала мать жениха – знатная и богатая Екатерина Новосильцева. Она не могла примириться с женитьбой аристократа-сына на девушке из безвестного рода. Будучи бесхарактерным, Новосильцев уступил настоянию матери и отказался от данного им невесте слова через ее брата – офицера гвардейского полка Константина.

– Когда вы сватались, – ответил Чернов на отказ жениха, – мы были уверены, что вы уже совершеннолетний и правоспособный. Но что делать? Нельзя не повиноваться маменьке… Вы, конечно, свободны от данного вами слова! Но долг человека честного требует от вас, чтобы вы избавили сестру мою от ваших поклонов и, по возможности, даже встреч… Этим я вас предупреждаю, что если когда-либо, где-либо вы позволите себе сказать хоть одно слово моей сестре, я назову вас человеком, не заслуживающим имени честного офицера. Поверьте, что я так же умею уважать честь нашей фамилии, как вы умеете уважать мнение вашей дражайшей матушки.

Новосильцев пообещал. Но однажды на одном великосветском балу он столкнулся со своей бывшей невестой и даже станцевал с ней мазурку. Во время перерыва к Новосильцеву подошел Чернов и спросил:

– Вы помните условия, на которых я простил вам ваш отказ от руки моей сестры?

Новосильцев потупился и пробормотал:

– Бал имеет свои условия, основанные на законах приличия.

– И я их соблюдаю, и не говорю вам подлеца – вслух!.. Завтра у вас будет мой родственник и секундант Кондратий Рылеев.

Еще одним секундантом Чернова был декабрист Павел Пестель. Дуэль состоялась утром 14 сентября 1825 года под Санкт-Петербургом. Противники сошлись по сигналу секунданта на очень близкое расстояние. Можно сказать, что стреляли они друг в друга почти в упор. Чернов был убит наповал. Новосильцев прожил не намного дольше. И его матери осталось только привезти прах флигель-адъютанта на вечное упокоение в Новоспасский монастырь старой столицы…

Надпись на надгробии: "Единственный сын, надежда родителей и отечества, 1825 г., сентября 10 числа, без враждебного намерения, защищая честь, смертельно ранен, а 14-го дня, 25 лет от роду, на одре великодушного страдания в мире с Богом, церковью и врагами скончался в предместье С.-Петербурга по 2 часу по полудни; здесь земные остатки его преданы земле попечением сетующей матери Екатерины Владимировны Новосильцовой, рожд. графини Орловой, полагающей единственное утешение только в молитве о нем и в надежде, на непоколебимой вере основанной, обрести его в жизни безмятежной, а земной для себя покой – здесь же".

За памятником друг против друга висели портреты сына и матери в черных рамах, писанные маслом. В советские времена надгробие Новосильцева было перенесено в Донскую обитель…

На кладбище много памятников, выполненных известными скульпторами: уже упомянутым Демут-Малиновским, Иваном Мартосом – автором памятника Минину и Пожарскому, Иваном Витали, Федором Гордеевым. Есть работы и знаменитого французского скульптора Жана-Антуана Гудона.

В западную стену монастыря вмонтирован надгробный памятник Константину Ясюнинскому работы знаменитого скульптора Николая Андреева – автора памятника Гоголю. Надгробие предпринимателя и члена Государственного совета было перенесено в 1927 году с уничтоженного кладбища Спасо-Андроникова монастыря. Скорбная фигура Христа на фоне внушительного креста из черного мрамора служила верующим иконой под открытым небом. И сейчас у памятника Ясюнинскому можно встретить молящихся – редкий случай, когда художественный образ надгробия благодаря таланту скульптора наполнился религиозным содержанием.

Есть и весьма загадочные памятники. Например, дуб с обрубленными ветками, стоящий на камне – так называемой Голгофе. Скорее всего, под этим памятником похоронен масон. Ведь дуб, изображенный в таком виде, не что иное, как масонский символ. Но, с другой стороны, подобные надгробия ставили последнему в роду. Обрубленные ветки означают, что род угас…

© РИА Новости Перейти в фотобанк Русский военачальник, один из главных руководителей Белого движения в России Антон Иванович Деникин

За последние два десятилетия в Донской монастырь был перенесен прах лидеров Белого движения – генералов Деникина и Каппеля, также философа Ивана Ильина, писателя Ивана Шмелева. Все они умерли вдали от России, но завещали когда-нибудь перезахоронить их на родине. В некрополе захоронен и Александр Солженицын.

С 1934 года на территории монастыря разместился Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Щусева, благодаря чему строения монастыря и некрополь мало пострадали. В 1990 году обитель была передана Московской Патриархии и в нем возобновлена монашеская жизнь.

Сегодня при входе в обитель посетителей встречает знаменитый танк Т-34, БТР, пушка, а также знаменитая "Катюша" – система реактивной артиллерии. Ничего странного в этом нет. Во время Великой Отечественной войны Православная церковь собрала всем миром средства на создание танковой колонны "Дмитрий Донской", состоявшей из 40 танков.

Еще одна из достопримечательностей обители – грандиозные горельефы, вмонтированные с внутренней стороны крепостных стен. Они некогда украшали Храм Христа Спасителя, и были спасены сотрудниками музея перед взрывом храма 5 декабря 1931 года. Горельефы выполнены на библейские сюжеты, но не только. Пожалуй, самый впечатляющий – "Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар". Помимо них на горельефе изображены два легендарных инока – Пересвет и Ослябя, погибшие в Куликовской битве. Святой благословляет великого князя иконой Богоматери. Теперь мы знаем какой…

"Российская летопись". История Донского монастыря Your browser does not support HTML5 audio

– Граф Алексей Константинович Толстой.