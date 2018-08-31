"Теория заблуждений". Чекист и палач Блохин

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про главного палача НКВД. Генерал Василий Блохин лично расстрелял не меньше 10 тысяч человек, иногда отправлял на тот свет по 200 человек в день.