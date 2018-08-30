"Дневник читателя". Storytel: аудиобиблиотека в один клик

– В рубрике "Большая Книга" о романе Александра Архангельского "Бюро проверки" рассказывает писатель Ольга Славникова.
Участники:
–Ольга Славникова, писатель;
–Борис Макаренков, генеральный директор Storytel в России.
В программе звучит отрывок из книги Колма Тойбина "Нора Вебстер" в исполнении Юлии Яблонской и лекция Ксении Гусаровой "Блеск и нищета макияжа: апологеты и критики косметики в 19 веке" в авторском исполнении.
Ведущая: Наталья Ломыкина.
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
Мы уже говорили об аудиокнигах, обсуждали, когда слушать хорошую историю удобнее, чем читать, рассказывали, какие современные писатели стараются выпустить аудиокнигу одновременно с бумажным изданием и так далее.
В этом выпуске рассказываю о новом для России сервисе Storytel. Это, по сути, большая библиотека аудиокниг, на которые можно подписаться. В гостях радио Sputnik Борис Макаренков, генеральный директор Storytel в России, которого я и расспросила о деталях проекта.
Кроме того, в этом выпуске можно послушать отрывок из лекции Ксении Гусаровой "Блеск и нищета макияжа: апологеты и критики косметики в 19 веке", записанной автором специально для Storytel. И отрывок из нашумевшего романа ирландца Колма Тойбина "Нора Вебстер" в исполнении Юлии Яблонской.
БОЛЬШАЯ КНИГА
Продолжаем специальную рубрику "Большая книга". Финалисты главной российской литературной премии обсуждают и комментируют романы друг друга. В этом выпуске писательница Ольга Славникова, автор романа "Прыжок в длину" рассказывает о книге Александра Архангельского "Бюро проверки".