"Визави с миром". Возможно ли управлять погодой?

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О климатических аномалиях лета-2018 в России и за рубежом, о том, как это отражается на здоровье людей, в эфире радио Sputnik рассказывает директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.