"Мастера". Алексей Карабанов: популярность духовой музыки возвращается

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О Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который проходит в Москве, о программе "Военные оркестры в садах и парках", а также о том, как подбирается музыка для парадов ВМФ, рассказывает известный дирижер Алексей Карабанов.