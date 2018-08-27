"КомпАс": Американист: "плавильный котел" США становится ржавой скороваркой

Спекуляции по поводу возможного объявления импичмента Дональду Трампу начались с того момента, как миллиардер стал президентом США. Однако нет такого сценария развития событий, который был бы выгоден стране, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.
"Трамп просто так не сдастся. Как будут развиваться события, одному богу известно. Видя этот спектакль в Америке, мне, со стороны глядя, искренне обидно за эту великую страну. Что они делают? Любые действия истеблишмента – это невыигрышные ситуации в любом случае. Как можно было довести до такого состояния страну? А ситуация на Ближнем Востоке, в Европе, взаимоотношения с Китаем, с Россией! Самая большая армия становится непредсказуемой. Не антироссийской, не антикитайской – непредсказуемой. Неизвестно, что будет. Может быть, объявят импичмент. Может, нет. Рудольф Джулиани (адвокат Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка – ред.) – вообще молодец. Говорит, объявите импичмент – мы тогда бунт поднимем. И так оно и будет", – сказал Рафаэль Ордуханян.
Между тем, нестабильность в США может серьезно навредить и всему остальному миру, считает Рафаэль Ордуханян.
"Уже не знаю, куда дальше кипеть. Впору скороварку покупать и закручивать понемножку… Они называли себя плавильным котлом, куда приезжали люди разных национальностей, добивались чего-то в этом котле, становились американцами, становились полноправными членами этого замечательного общества, этого "сияющего дома на холме". И вот сейчас этот плавильный котел превращается в какую-то кухонную ржавую скороварку. Потому что всю Америку раздирает изнутри огромное количество противоречий. Масса недовольства, поэтому надо сказать, что это кастрюля, которая может в любой момент взлететь и залить все вокруг, запачкать всех", – полагает Рафаэль Ордуханян.