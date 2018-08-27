"Российская летопись": Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки

Константин Митрейкин похоронен рядом с Александром Родченко. Этот художник ныне весьма популярен на Западе. А Митрейкина не знает почти никто. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Шестого августа 1934 года скончался советский поэт Константин Никитич Митрейкин. Его имя ныне известно в основном благодаря стихам Маяковского:

Кто стихами льет из лейки,

Кто кропит, набравши в рот –

Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки

– кто их к черту разберет!

После этого имя Митрейкина стало нарицательным. Вениамин Каверин вспоминал: "В последний раз я встретил Маяковского у Тихонова осенью двадцать восьмого года. Это было после какого-то публичного диспута, кажется, в Институте истории искусств… Завязался спор… Но старый спор выступил в новом обличии. Если требование простоты во что бы то ни стало казалось почти смешным летом двадцатого года, то теперь с ним нельзя было не считаться".

Константин Митрейкин родился в Симбирске в 1905 году. В конце 1920-х перебрался в Москву, где опубликовал сборники "Штурм неба", "Боевая лирика", "Я разбиваю себя". Печатался в "Литературной газете". Был конструктивистом.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Поэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее

Евгений Евтушенко написал о Константине Никитиче: все же мне кажется, у Митрейкина остались нераскрытые возможности. Бесследно исчез. Не он один.

Из творчества Митрейкина:

Блестя, как негры, венские стулья,

Квадрат за квадратом, идут в атаку

На сцену, где в сумраке сером, сутулясь,

Пюпитры стоят сиротливой ватагой!

А заканчивается стихотворение так:

И рядом со мной – нелюбимое тело –

Остывшие стулья, да сгусток измены.

Так вот почему горячились фаготы,

Виолончели ревниво звучали…

Как старые письма, забытые ноты

На темных пюпитрах желтеют печально.

Досталось от Маяковского еще и Анатолию Кудрейко. Был такой поэт. Окончил Московский институт тонкой химической технологии. Начал печататься с середины 1920-х годов. Участник Великой Отечественной войны. Автор многочисленных сборников стихов. Много переводил украинских, белорусских, болгарских, чешских и польских поэтов. Но, видимо, злая ирония Маяковского Кудрейко никак не впечатлила…

Впрочем, сам Маяковский кончил плохо. Иначе и быть не могло. Он разочаровался и в революции, и в том, что происходит в России. И его самоубийство было обдуманным – предсмертную записку поэт написал за два дня до рокового выстрела.

Я хочу быть понят родной страной,

а не буду понят –

что ж?!

По родной стране

пройду стороной,

как проходит

косой дождь.

Маяковский был честным человеком. В те времена не каждый мог себе это позволить. Это "роскошь" доступна только мужественным и сильным людям…

Константин Митрейкин умер в 29 лет. Его прах помещен в стене-колумбарии московского Нового Донского кладбища. Рядом стоит невысокое надгробие розового гранита с размашистой надписью "Александр Родченко". Знаменитый художник-авангардист, дизайнер! Он, кстати, вместе с Маяковским входил в так называемый "Левый фронт искусств".

"Нигде кроме, как в Моссельпроме". Этот знаменитый рекламный слоган до сих пор красуется на первом советском небоскребе на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков. Текст Маяковского, исполнение Родченко.

Родченко ныне весьма популярен на Западе. Его там знают гораздо больше, чем, скажем, многих наших художников-передвижников… А Митрейкина не знает почти никто…

"Российская летопись": Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки Your browser does not support HTML5 audio

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