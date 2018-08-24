"Теория заблуждений". "Железный Шурик"

15 0 0

Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про Александра Шелепина, который отвечал за безопасность страны и получил прозвище "Железный Шурик" по аналогии с "Железным Феликсом". Свою карьеру он начал при Сталине, спустя годы он снял Хрущева.