РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". "Дерево растет в Бруклине"

(обновлено: 11:50 22.08.2018)
080
В этом выпуске обсуждаем удивительный роман Бетти Смит, который преступно долго не переводили на русский язык. Формально "Дерево растет в Бруклине" – подростковый роман об 11-летней Фрэнси Нолан. Так почему же солдаты Второй мировой чаще других брали его с собой на фронт?

"Дневник читателя". "Дерево растет в Бруклине"
Также в программе: 

– "Все на дачу" – тонкости русской загородной жизни в рассказах и иллюстрациях;

– Как играючи подготовить ребенка к школе? Три секрета от издательства "Робинс".

Участники:

– Юлия Чегодайкина, редактор "Эксмо";

– Екатерина Каширская, директор издательства "Пешком в историю";

– Елена Писарева, психолог, методист издательства "Робинс".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

__________________________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В этом году август щедр на хорошие книги. То и дело отправляю друзьям восторженное: слушай, я сейчас такую книгу читаю! Так вот, я сейчас удивительную книгу читаю – "Дерево растет в Бруклине" Бетти Смит. Главной героине Фрэнси Нолан вообще-то 11 лет, и книжка как будто бы для старших подростков, но ведь самые лучшие истории не имеют никаких возрастных рекомендаций. 

Итак, Америка, Бруклин, начало 20 века, 1912 год. Мы видим мир глазами девочки, которая больше всего на свете любит читать и наблюдать за людьми. При этом повествование идет не от первого лица. "Дерево растет в Бруклине" – все-таки не история Фрэнси Нолан, а история о ней и для нее. Бетти Смит будто выходит на крыльцо вместе с Фрэнси и рассказывает про мир вокруг, про устройство жизни, житейскую мудрость неграмотных женщин, красоту обычных вещей и несправедливость мира… "Дерево растет в Бруклине" –  совсем молодая Америка, хорошо знакомая читателям по книгам Фэнни Флэг (Бетти Смит, кстати, очень похожа на нее по интонации). Америка фабричных гудков и разговоров о свободе. И книга Бетти Смит, хранящая дух времени, – история про мечты и бережное к ним отношение. 

Если дать своей мечте шанс, она обязательно прорастет, как упрямый росток, который пробивается через асфальт. В этом выпуске мы обсуждаем роман Бетти Смит с редактором "Эксмо" Юлией Чегодайкиной, в редакции которой воодушевляющая история Фрэнси Нолан вышла на русском языке.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве "Пешком в историю" вышла книжка об особенностях русской загородной жизни. Она называется "Все на дачу", и, по-моему, это органичное продолжение нашумевшей "Истории старой квартиры", которая стала бестселлером другого детского издательства – "Самокат". Почему история быта, окружающих предметов и повседневной жизни стала так интересна, мы обсудили в студии с директором "Пешком в историю", психологом Екатериной Каширской.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Как играючи подготовить ребенка к школе? В августе у него еще вовсю каникулы, но взрослые понимают, что до школы осталось не так много времени и хорошо бы уже потихоньку вспомнить математику и освежить знания по русскому языку. Как это сделать, не испортив человеку заслуженные каникулы? В этом выпуске психолог и методист издательства "Робинс" Елена Писарева раскрывает три секрета мягкой и эффективной подготовки к школе. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена