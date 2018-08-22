В этом выпуске обсуждаем удивительный роман Бетти Смит, который преступно долго не переводили на русский язык. Формально "Дерево растет в Бруклине" – подростковый роман об 11-летней Фрэнси Нолан. Так почему же солдаты Второй мировой чаще других брали его с собой на фронт?

"Дневник читателя". "Дерево растет в Бруклине" Your browser does not support HTML5 audio

– "Все на дачу" – тонкости русской загородной жизни в рассказах и иллюстрациях;

– Как играючи подготовить ребенка к школе? Три секрета от издательства "Робинс".

Участники:

– Юлия Чегодайкина, редактор "Эксмо";

– Екатерина Каширская, директор издательства "Пешком в историю";

– Елена Писарева, психолог, методист издательства "Робинс".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В этом году август щедр на хорошие книги. То и дело отправляю друзьям восторженное: слушай, я сейчас такую книгу читаю! Так вот, я сейчас удивительную книгу читаю – "Дерево растет в Бруклине" Бетти Смит. Главной героине Фрэнси Нолан вообще-то 11 лет, и книжка как будто бы для старших подростков, но ведь самые лучшие истории не имеют никаких возрастных рекомендаций.

Итак, Америка, Бруклин, начало 20 века, 1912 год. Мы видим мир глазами девочки, которая больше всего на свете любит читать и наблюдать за людьми. При этом повествование идет не от первого лица. "Дерево растет в Бруклине" – все-таки не история Фрэнси Нолан, а история о ней и для нее. Бетти Смит будто выходит на крыльцо вместе с Фрэнси и рассказывает про мир вокруг, про устройство жизни, житейскую мудрость неграмотных женщин, красоту обычных вещей и несправедливость мира… "Дерево растет в Бруклине" – совсем молодая Америка, хорошо знакомая читателям по книгам Фэнни Флэг (Бетти Смит, кстати, очень похожа на нее по интонации). Америка фабричных гудков и разговоров о свободе. И книга Бетти Смит, хранящая дух времени, – история про мечты и бережное к ним отношение.

Если дать своей мечте шанс, она обязательно прорастет, как упрямый росток, который пробивается через асфальт. В этом выпуске мы обсуждаем роман Бетти Смит с редактором "Эксмо" Юлией Чегодайкиной, в редакции которой воодушевляющая история Фрэнси Нолан вышла на русском языке.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве "Пешком в историю" вышла книжка об особенностях русской загородной жизни. Она называется "Все на дачу", и, по-моему, это органичное продолжение нашумевшей "Истории старой квартиры", которая стала бестселлером другого детского издательства – "Самокат". Почему история быта, окружающих предметов и повседневной жизни стала так интересна, мы обсудили в студии с директором "Пешком в историю", психологом Екатериной Каширской.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Как играючи подготовить ребенка к школе? В августе у него еще вовсю каникулы, но взрослые понимают, что до школы осталось не так много времени и хорошо бы уже потихоньку вспомнить математику и освежить знания по русскому языку. Как это сделать, не испортив человеку заслуженные каникулы? В этом выпуске психолог и методист издательства "Робинс" Елена Писарева раскрывает три секрета мягкой и эффективной подготовки к школе.

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