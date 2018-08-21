"Мастера". Андрей Максимов: вся моя жизнь – это череда удач

О своих книгах, театральных постановках и работе с Римасом Туминасом, а также о том, как правильно относиться к детям и почему всем хорошим обязан родителям, а всему плохому научила жизнь, в эфире радио Sputnik рассказывает Андрей Максимов.

"Мастера". Андрей Максимов: вся моя жизнь – это череда удач Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": журналист, педагог, писатель, драматург, театральный режиссер, телерадиоведущий, сценарист Андрей Максимов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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