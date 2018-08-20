"КомпАс". Политолог назвал главную причину конфликта Турции и США

Задержание граждан США в Турции – лишь повод, а не причина для Вашингтона идти на обострение с Анкарой. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, востоковед Борис Долгов.

Первого августа США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турции. Именно их в Вашингтоне сочли ответственными за арест в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона по подозрению в шпионаже. Затем США резко повысили импортные пошлины на турецкую сталь и алюминий. Республика в ответ подняла ввозные тарифы на американские автомобили, алкоголь, табак и косметику. Турецкая валюта – лира – на фоне санкций и пошлин США рухнула до исторических минимумов, власти страны разрабатывают экстренные меры по поддержке экономики.

Свой взгляд на причины обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой высказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. По мнению эксперта, Турция не оправдала надежд США в вопросе сдерживания России, а последней каплей для Вашингтона стало решение Анкары купить у России ЗРК С-400.

"Турция не просто член НАТО, а очень важный член НАТО для США. Это же южный фланг альянса. Ведь политика сдерживания России в основном опирается на военно-политическую составляющую. И именно в этом ракурсе Турция должна была играть достаточно значительную роль. Одна из причин начала холодных отношений между Турцией и Соединенными Штатами – Вашингтон надеялся на то, что Анкара поддержит НАТО и США в сдерживании России, а этого не случилось", – сказал Борис Долгов.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, пойдет ли Турция на уступки США. Однако быстрых действий от Анкары здесь ждать не стоит, считает эксперт.

"Этот конфликт – достаточно серьезная вещь, и насколько долго он будет длиться, зависит от многих факторов. Прежде всего, это зависит от того, насколько Турция будет твердой в своих позициях или она пойдет на какой-то компромисс с США. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в экономике и во внутренней ситуации в Турции. И, конечно, от того, как будут действовать "друзья по несчастью", то есть те страны, на которые также наложены американские санкции, поскольку ситуация в экономическом плане складывается достаточно негативно для Турции", – считает Борис Долгов.

"КомпАс". Политолог назвал главную причину конфликта Турции и США Your browser does not support HTML5 audio

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