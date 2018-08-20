"Российская летопись". "Архаровцы" и их создатель

Николай Петрович Архаров ныне основательно забыт. Но остались "архаровцы", к созданию которых он имеет прямое отношение. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Николай Петрович Архаров… Это имя мало о чем говорит современному человеку. Но все-таки оно ему известно, потому что к ругательному термину "архаровец", которое мы нередко произносим, Николай Петрович имеет прямое отношение.

А еще он пользовался славой блестящего сыщика. У историка П.И. Бартенева сохранилось даже письмо начальника парижской полиции при Людовике XV Антуана де Сартина к Архарову, в котором выражалось удивление талантливости Николая Петровича в раскрытии преступлений и быстроте следствия…

Свою службу Архаров начал в 15-летнем возрасте, поступив рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1761 году 19-летний Архаров получил первый офицерский чин и вскоре, по восшествии на престол Екатерины II, вступил в полицию.

Простое обращение с народом и особенно умение просто и в то же время понятливо говорить с ним, облегчало Архарову его трудную должность. Когда в Москве в 1771 году вспыхнул чумной бунт, он способствовал вместе Еропкиным и графом Григорием Орловым быстрому успокоению столицы. В итоге был оставлен в ней обер-полицмейстером.

Особую деятельность он обнаружил в 1774-1775 годах, эффективно руководя следствием по делу о пугачевском восстании. С тех пор Архаров стал известен по всей России. Он знал до мельчайших подробностей все, что делалось в первопрестольной, с изумительной быстротой отыскивал всевозможные пропажи, умел читать в лицах и поведении подозреваемых – причастен тот к преступлению или нет.

А следственное, так сказать, управление Архарова размещалось… Где бы вы думали? Конечно, на Лубянке! Там содержали людей, состоявших под следствием, секли, пытали. В этом скорбном доме в 1792 году содержался знаменитый журналист и масон Николай Иванович Новиков.

В царствование Екатерины II Архаров исправлял много должностей: управлял водными коммуникациями, был новгородским и тверским наместником. Но все-таки его призвание лежало в области сыска.

В Петербурге из придворной церкви пропал образ Толгской Богоматери в богатом серебряном окладе с драгоценными камнями стоимостью в 8 тысяч рублей. В воровстве подозревали истопников Зимнего дворца. Архаров энергично взялся за дело и уже на следующий день после кражи нашел икону, правда, без оклада, близ казарм лейб-гвардии Семеновского полка. Нескольким позже Архаров нашел и воров, которые оказались вовсе не истопниками, а гвардейскими солдатами.

В другой раз, когда он еще занимал должность московского губернатора, в Петербурге произошла большая кража серебряной утвари. Следствие почему-то пришло к выводу, что похищенные вещи переправлены в Москву. Об этом был извещен Архаров. Однако Николай Петрович, поразмыслив, ответил, что украденное серебро, ввиду его слишком больших размеров, находится, по всей видимости, где-то недалеко от места кражи. И действительно! Похищенная утварь была найдена в подвале близ дома… петербургского обер-полицмейстера!

Для укрепления надзора за порядком в Москве Архаров организовал полк, состоявший из восьми батальонов. Солдаты этого полка отличались суровостью, а подчас и мздоимством, как это бывает со многими власть предержащими. Имя архаровца воспринималось в народе как синонимы слов "буян", "отчаянный", "плут", наконец. Оно употребляется и теперь. Это не удивительно: архаровского полка уже давным-давно нет, а плутов у нас и до сих пор пруд пруди.

По вступлении на престол Павла I Архаров был назначен петербургским генерал-губернатором. А в день коронации императора получил орден Андрея Первозванного и две тысячи душ крепостных. Но вскоре, как это часто водилось при Павле I, Николай Петрович был лишен должности и выслан в свое тамбовское имение. По воспоминаниям, Архарова в ссылку провожал чуть ли не весь Петербург. Молодой тогда Николай Михайлович Карамзин принес Николаю Петровичу в дорогу несколько стопок книг. По всему видно, что Архаров действительно пользовался искренним уважением.

В 1800 году Архаров получил позволение жить в Москве. Дом его отличался радушием и гостеприимством. Поэт П.А. Вяземский в своих воспоминаниях писал, что Николай Петрович выделялся своим старозаветным барством, которое исчезло без следа после пожара Москвы 1812 года. А его брата, Ивана Петровича Архарова, Вяземский назвал последним бургграфом московского барства и гостеприимства. Встречая почетных или любимейших гостей, он говорил: "Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь мою".

Скончался Николай Петрович Архаров в 1814 году в своем тамбовском имении Рассказово, не оставив по себе потомства. Его имя было предано забвению. Остались лишь "архаровцы".

В этом выпуске вы также услышите:

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"Российская летопись". "Архаровцы" и их создатель Your browser does not support HTML5 audio

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