"Теория заблуждений". Мифы вокруг Александра Солженицына

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"Один день Ивана Денисовича" – повесть, подарившая Александру Солженицыну мировую известность. С тех пор о его жизни много писали и еще больше лгали: и у нас, и на Западе. Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про мифы вокруг советского диссидента и лауреата Нобелевской премии по литературе.