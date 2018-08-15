"Мастера". Наталья Бестемьянова: спорт – это часть престижа страны

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О Театре ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина, работе с Татьяной Тарасовой, а также о том, что такое фигурное катание – спорт или искусство, и почему ничто не может заменить лед и музыку, рассказывает известная фигуристка Наталья Бестемьянова.