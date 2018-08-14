"Визави с миром". Андрей Бакланов о санкциях, Сирии и конфликте США с ЕС

Об очередных санкциях США в отношении России, о положении в американской экономике и о русофобской истерии в эфире радио Sputnik рассказывает советник заместителя председателя Совфеда РФ, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

"Визави с миром". Андрей Бакланов о санкциях, Сирии и конфликте США с ЕС. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о ситуации в Сирии и о том, готовы ли американцы "уйти" из этой страны, о том, как будет решаться вопрос послевоенного восстановления страны, что будет с курдами, и о дальнейшем развитии сирийско-турецких отношений. Кроме того, гость программы расскажет о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом и о том, почему Иран столь ценен для Европы, о торговых войнах, парламентской дипломатии и поколении молодых дипломатов.

Гость программы "Визави с миром": советник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

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