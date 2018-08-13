"Российская летопись". П.Д. Боборыкин – первый автор "Василия Теркина"

Я легко могу представить Боборыкина на развалинах мира, строчащего роман о последних "веяниях" погибающей земли, писал Тургенев. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать седьмого августа 1836 года родился писатель Петр Дмитриевич Боборыкин, ныне основательно подзабытый. Он – автор таких известных романов как "Китай-город" и "Василий Теркин".

Нет, боборыкинский Василий Теркин – это не храбрый и жизнерадостный солдат, а коммерсант. По словам Горького, Боборыкину первому в русской литературе удалось воспроизвести облик просвещенного, политически мыслящего купца, который, сам выйдя из народа, хочет "дать полный ход всему, что в нем кроется ценного, на потребу родным угодьям и тому же трудовому и обездоленному люду".

Есть такие писатели, которых критики и читатели не ставят в разряд классиков, но без которых нельзя себе представить литературно-исторический процесс. Таковы, скажем, Вельтман, Сенковский, Булгарин, Боборыкин.

Петр Дмитриевич прожил долгую и насыщенную многими интересными событиями жизнь. Он родился в Нижнем Новгороде в родовитой дворянской семье. Образование получил в Казанском и Дерптском университетах. В Санкт-Петербурге выдержал кандидатские экзамены по разряду административных наук. Он превосходно владел многими языками, объездил всю Европу. Боборыкин был исключительно эрудированным и образованным человеком. Его вполне можно назвать философом, экономистом, искусствоведом, театралом. Умнейший собеседник и блестящий рассказчик.

Да и дебют его в литературе был триумфальным. А начал он с драматургии еще в студенческие годы. Первые же его пьесы – "Фразеры", "Однодворец", "Ребенок" – были поставлены на столичной сцене, вызвали одобрительные отзывы публики и критики. И его первый роман "В путь-дорогу" тоже был принят хорошо. Но вот деловой жилки у Боборыкина не было, хотя многие его произведения как раз и посвящены коммерсантам, промышленникам и купцам. Удачным и не очень.

К последним принадлежал и сам Петр Дмитриевич. В 27 лет он стал редактором-издателем популярного журнала "Библиотека для чтения". Но журнальный магнат из него не вышел. Он только ввел себя в крупные расходы и потратил на издание почти все наследство.

Наверно, Боборыкина прельщала слава Некрасова. Но Петр Дмитриевич, видимо, не знал, что некрасовские "Современник" и "Отечественные записки" безбедно существовали не только благодаря читателям, но и благодаря необычайным способностям его издателя. Некрасов был очень счастлив в картах. Порой даже фантастически. А Боборыкин был явно не в ладах с фортуной. Он прогорал и позднее, когда, например, брался за руководство частными театрами.

Известно, что Петр Дмитриевич пустил в оборот слово "интеллигенция". А может быть, выражение "артист погорелого театра" тоже как-то связано с ним и его коммерческими затеями?

Но при этом Бобрыкин сотрудничал с лучшими журналами: "Отечественные записки", "Вестник Европы", "Русская мысль". Он был чрезвычайно плодовит. Романы сыпались из него как из рога изобилия: "Земские силы", "Жертва вечерняя", "Дельцы", "Китай-город", "Тяга"… А еще он писал и в "малых" формах: повести, рассказы, пьесы, труды по истории русской и европейской литературы.

Свой творческий процесс Петр Дмитриевич объяснял по-детски просто: "Замысел является мне, конечно, неожиданно, непроизвольно и в образах, причем всегда вокруг общей творческой идеи… Я беру какое-нибудь явление, какую-нибудь "полосу жизни" и записываю одной фразой; большей частью эта отметка служит мне заглавием предстоящего романа".

В журналах его любили и очень ценили, поскольку Боборыкин был неизменным и обязательным их "вкладчиком". Даже была, можно сказать, заведена традиция – начинать журнальный год с какого-нибудь произведения Петр Дмитриевича. Он был весьма популярным автором, несмотря ни на какую критику.

Боборыкин был знаком практически со всеми знаменитыми современниками. Достоевский, Островский, Лев Толстой, Герцен, Писемский, Гончаров, Тургенев, Некрасов, Чехов, Уилки Коллинз, Дюма-сын, братья Гонкуры, Флобер, Золя, Мопассан…

Но братья по цеху его не очень жаловали. Печатно они называли Боборыкина несколько двусмысленно, но корректно: "маститый романист", "почтенный автор". А непублично – "Пьер Бо-Бо", "нана-туралист", "Боборыша". А один раз Боборыкина все-таки удостоили звания "великого романиста". Так его назвал Эмиль Золя, приславший поздравительную телеграмму к 40-летию литературной деятельности Петра Дмитриевича. Правда, Золя тут же оговорился: "я страшный невежда, по-русски не читаю и не могу судить о нем и высказывать свое суждение"… Согласитесь, это похоже, скорее, на издевательство, нежели на дифирамбы.

За что не жаловали Боборыкина коллеги? Его имя стало символом торопливости, плодовитости, фактографичности и сиюминутности. Петр Дмитриевич как бы соревновался с самим собой и со временем, всегда пытался писать на "злобу дня". Не было такой житейской темы, которая бы не получила отражение в его произведениях. Тут все смешалось: земцы, крестьяне, рабочие, купцы, студенты, деятели искусства, журналисты-поденщики, сектанты, чиновники… Даже буддисты!

Язвительный Тургенев как-то написал Салтыкову-Щедрину: "Я легко могу представить Боборыкина на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние "веяния" погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения".

Коллеги по литературному цеху даже приписывали Боборыкину якобы произнесенный им афоризм: "Пишу много, быстро и хорошо".

Журналист Ясинский вспоминал о Боборыкине: "Свои романы он всегда диктовал стенографистке и в два часа сочинял два печатных листа. На время работы он одевался как паяц: в красную фуфайку, облипавшую тело, в такие же красные, невыразимо красные туфли и в красную феску с кисточкой; при этом он прыгал по кабинету и страшно раскрывал рот, чтобы каждой букве придать выразительность".

И все-таки приведу о Петре Дмитриевиче другие слова: "Боборыкин замечательно чуток. Это заслуга. Я предлагаю его к избранию в почетные члены Академии наук. Если это можно, то я повторяю это предложение шесть раз". Так написал о Боборыкине Лев Николаевич Толстой, который, как известно, не слишком любил хвалить своих собратьев-литераторов.

Те же Некрасов и Салтыков-Щедрин, хоть и посмеивались над Боборыкиным, исправно и охотно из года в год печатали его произведения в "Отечественных записках". А Чехов назвал Петра Дмитриевича "добросовестным тружеником", романы которого дают большой материал для изучения эпохи…

Боборыкин весьма вовремя покинул Россию. Его стороной обошли и Первая мировая война, и революции, и гражданская война. Он тихо угас в 1921 году в швейцарском городке Лугано за несколько дней до своего 85-летия.

И все-таки Боборыкин навсегда вошел в сокровищницу русской литературы как автор "Китай-города" – одного из лучших романов о Москве. В нем, в частности, описан изобретенный писателем закусочный салат "ерундопель", который необходимо есть вперемежку с водкой и "лампопо"…

О чем это я? А почитайте роман. В нем Боборыкин подробно расписал рецепт "ерундопеля" и "лампопо". В русской литературе можно вспомнить еще, пожалуй, только одного любителя подобных "изяществ" – Венедикта Ерофеева. Его коктейль "слеза комсомолки", право слово, высший пилотаж!

В этом выпуске вы также услышите:

– "Яко един камень". История Успенского собора Московского Кремля.

– Василий Блаженный.

– Первая победа русского флота.

"Российская летопись". П.Д. Боборыкин – первый автор "Василия Теркина" Your browser does not support HTML5 audio

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