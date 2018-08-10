"Теория заблуждений". Мартын Лацис

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает о видном деятеле ЧК-ОГПУ Мартыне Лацисе, который прошел путь от пастуха до одного из руководителей органов безопасности СССР. Он не вел войну против отдельных лиц, он хотел уничтожить буржуазию как класс.