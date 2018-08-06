"КомпАс". Политолог: мы наблюдаем конец эксперимента "Ассанж"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сыграл свою роль для тех, кто хотел изменить мир с помощью информации, но сейчас такой "герой" не нужен. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Двадцать восьмого июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна ведет переговоры с Великобританией по поводу дальнейшей судьбы Джулиана Ассанжа. Он подчеркнул, что основателю WikiLeaks в любом случае когда-нибудь придется покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где Ассанж скрывается от преследований уже шесть лет. Позднее появилась информация, что у Ассанжа серьезные проблемы со здоровьем, ему нужна помощь вне стен дипмиссии. Швеция закрыла дела по подозрению в изнасиловании против Ассанжа в связи с истечением срока давности, однако свои претензии к основателю WikiLeaks есть у Лондона: имеется ордер на его арест, а также ему может грозить штраф или задержание за неявку в суд. США не делали официального запроса об экстрадиции Джулиана Ассанжа, однако в Штатах ему может грозить наказание – 35 лет тюрьмы или даже смертная казнь за публикацию секретных документов и данных Госдепа.

Дальнейшая судьба Джулиана Ассанжа может быть весьма незавидной, особенно, учитывая новости об ухудшении его здоровья. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik выразил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Он свою миссию выполнил: президент Трамп пришел к власти в США. Я не говорю, что Ассанж – "засланец" Трампа. Я говорю о том, что то, что натворил Ассанж в информационном мировом пространстве, было выгодно определенной группе западных элит, которые хотели смены курса. До конца его изменить не удалось, но скорректировать пытаются. Теми методами, которыми подпитывали Ассанжа, уже ничего не получится сделать. Просто надо перевернуть страницу, и появится кто-то другой… Я думаю, что его, скорее всего арестуют. Потому что он формально нарушает британское законодательство, у него есть неявка в суд – и все! Не важно, что уже закрыто дело – неявка-то есть!", – сказал Игорь Шатров.

По его словам, сейчас информационная реальность слишком изменена, а действия и сенсации от Ассанжа не имели должного эффекта разорвавшейся бомбы. В эпоху термина fake news политическим тяжеловесам понадобятся другие инструменты манипуляции, нежели WikiLeaks.

"Как правдой можно наказать зло? Стало ясно, что нельзя. Вот рассказывают правду, а никто не верит. Врут – верят или не верят также. То есть вообще непонятно… Когда информация стала свободной, возник феномен. Так как невозможно часто верифицировать информацию, найти первоисточник, так как с ней работают все – любой человек, стало неясно, как на нее реагировать. Скорее всего, просто принимать к сведению. Потом кто-то из какой-то информации делает выводы, а из другой не делает. Например, был период китайских хакеров. Сейчас же многие забыли об этом. Сейчас часто проверяют, какая информация может повлиять на процессы. Тема Ассанжа закончилась. Мы сейчас присутствуем при окончании эксперимента. Он был интересный. Но не эффективный", – полагает Игорь Шатров.

"КомпАс". Политолог: мы наблюдаем конец эксперимента "Ассанж" Your browser does not support HTML5 audio

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!