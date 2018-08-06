"Российская летопись". "Фарфоровый король" России

До революции кузнецовские сервизы, вазы и чашки стояли в буфетах почти каждого дома – от крестьян и мещан до дворян. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Четырнадцатого августа 1846 года родился Матвей Сидорович Кузнецов – владелец "Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий". Его называли "фарфоровым королем" России.

На Всемирной выставке 1900 года в Париже фарфоровый иконостас, изготовленный Кузнецовым, произвел настоящий фурор. Его изделия еще не раз потом получили гран-при на различных международных и отечественных выставках.

© Фред Гринберг Вид на село Гжель, где многие века назад зародился знаменитый народный промысел – производство сине-голубой керамики

Родина Кузнецовых – знаменитое село Гжель. После смерти отца Матвей Сидорович в 19 лет возглавил семейное дело. При нем фарфоровая империя достигла наивысшего расцвета. В 26 лет ему принадлежало уже 8 фабрик по всей России. Среди них знаменитая фабрика Гарднера в Вербилках, в Дулеве, Харьковском уезде, Ярославской губернии, Риге. Он сумел покорить как западные, так и восточные рынки. Фарфоровые и фаянсовые изделия фирмы Кузнецова пользовались большим спросом в Турции, Персии, Болгарии, Японии, Америке, Австро-Венгрии, Индии и других странах. Даже в Китае – на родине фарфора!

В конце XIX – начале XX веков кузнецовские сервизы, вазы и чашки стояли в буфетах почти каждого дома – от крестьян и мещан до дворян. Изделия славились добротностью, красотой отделки и прочностью. Матвей Сидорович был поставщиком Императорского двора, получив право ставить на своей продукции государственный герб. Знак качества, так сказать. При его фабриках и заводах строились больницы, церкви, библиотеки, школы и училища. Кузнецов и сыновья были видными общественными деятелями и главными попечителями старообрядческой общины.

Матвей Сидорович был человеком набожным. Рабочим, поступавшим на его заводы, обязательно дарил Библию. Известен случай. Приходит Кузнецов в дом к одному рабочему, спрашивает: "читаешь ли Писание?". "Читаю", – отвечает тот. "Много ли прочел?", – спрашивает хозяин. Рабочий показывает ему страницу, а Кузнецов незаметно несколькими страницами дальше вкладывает 25-рублевую ассигнацию. Через месяц приходит Кузнецов снова, берет Библию, а деньги на месте. "Соврал ты мне, – с укоризной говорит он рабочему. – Если бы читал – так нашел бы деньги", – и забрал купюру.

© Владимир Федоренко Памятник архитектуры - здание Торгового дома М.С. Кузнецова архитектора Ф.О.Шехтеля на Мясницкой улице в Москве

Оборот Товарищества Кузнецова в 1913 году составил 19 миллионов золотых рублей. После революции, конечно, все дело Кузнецова пошло прахом. Дольше всех держался завод в Риге – он был национализирован в 1940 году, когда Латвия стала Латвийской ССР.

Еще один анекдот. Несмотря на тяжелые условия труда, рабочие на кузнецовских заводах почти никогда не бастовали: платили хорошо, с устройством быта, образования и культуры хозяева тоже помогали. Лишь один раз их "прорвало" – в революцию 1905 года. В Риге во время демонстрации полиция арестовала 7 кузнецовских рабочих. Остальные рабочие пошли просить за своих товарищей к Кузнецову-младшему. Тот не знал, что делать. Тогда его жена Вера Николаевна, писаная красавица, поехала к рижскому губернатору, и вскоре всех рабочих отпустили. В народе потом недвусмысленно говорили, что пленных освободили, потому что сам губернатор пленен… Верой Николаевной. Между тем, она собрала матерей и жен рабочих и предупредила, что в другой раз ничего делать не будет. После этого о революции на кузнецовском заводе напрочь забыли…

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"Российская летопись". "Фарфоровый король" России Your browser does not support HTML5 audio

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