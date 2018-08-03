Пять ярких британских авторов на три дня приехали в музей-усадьбу Льва Толстого поговорить о литературе. Разговоры о свободе, приключения сомалийских моряков, звездных писателей "по объявлению" и литературные традиции обсуждаем в этом выпуске.

"Дневник читателя". Из Букингемского дворца в Ясную Поляну Your browser does not support HTML5 audio

– Переводчик Анастасия Завозова: "В Ясную Поляну привезли цвет британской литературы"

– Писательница Дженис Гэллоуэй: Я впервые так свободно разговариваю с русскими"

Участники:

– Татьяна Ильина, заместитель директора по вопросам искусства отдела культуры посольства Великобритании в РФ;

– Алан Холлингхерст, писатель, лауреат премии "Букер";

– Дженис Гэлоуэй – писатель, автор романа "Фокус в том, чтобы продолжать дышать";

– Надифа Мохамед, автор романа "Дитя черной мамбы";

– Анастасия Завозова, переводчик.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Чтение вслух современной прозы, ядовитые шутки про политиков и поэтов, мастер-классы по писательскому мастерству, купание в толстовском пруду, чай из самовара и много смеха – в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" с успехом прошел семинар "Британская литература сегодня".

Как и обещала, делюсь впечатлениями, причем не только своими. Начну с официального комментария.

Ярких британских прозаиков впервые привезли в Ясную Поляну три года назад по инициативе Британского совета. Теперь по известным политическим причинам литературную эстафету принял отдел культуры посольства Великобритании. Задачи остались те же – продвигать современную литературу, рассказала заместитель директора по вопросам искусства отдела посольства Великобритании в РФ Татьяна Ильина.

В общем, нашим читателям повезло, что в Британии умеют хранить традиции и держать планку. По неписаным правилам семинара все пять писателей должны быть не просто признанными прозаиками, но и существенно отличаться по творческой манере друг от друга и от гостей прошлых лет. Получилось идеально, считает эксперт по британской литературе, известный переводчик Анастасия Завозова, которая тоже была участником семинара и книги гостей читала в оригинале. Услышать ее мнение о каждом из приглашенных можно в этом выпуске.

Алан Холлингхерст – выпускник Оксфорда, букеровский лауреат, эстет и интеллектуал, похожий одновременно на Оскара Уайльда и Владимира Сорокина рассказал, что вообще-то в Россию ехать побаивался. Но на приеме у королевы Елизаветы II по случаю пятидесятилетия Букеровской премии другой лауреат Букера, Грэм Барнетт, гость прошлогоднего семинара с таким воодушевлением рассказывал про Ясную Поляну, что Алан решился. Я прямо живо себе это представила. Букингемский дворец, изысканное вино, серебряные приборы – слегка угловатый Грэм Барнетт эмоционально рассказывает про летние вечера в Ясной Поляне, чай на лужайке и купание в толстовском пруду.

Теперь Алан Холлингхерст и сам в этом убедился.

"Меня, конечно, привлекла идея жить в усадьбе великого романиста всех времен. Я счастлив, что побывал в доме Толстого. Я совершил даже два паломничества: кроме замечательной экскурсии по "Ясной Поляне", была еще поездка в усадьбу Чехова, в Мелихово. Это было незабываемо. И я под впечатлением от самого семинара. Русская публика настолько образована, настолько глубоко знает британскую литературу и культуру…Великолепно! Для меня большая честь – побывать здесь", – рассказал писатель.

Прошлогодний роман Холлингхерста "The Sparsholts affair” уже переводится на русский язык. Это история в пяти частях: действие начинается в Оксфорде в 1940-х годах и заканчивается в Лондоне в 2012 году. В центре повествования Дэвид Спаршолт, его сын Джонни и значительный политический скандал, который, так или иначе, влияет на судьбы всех героев.

Ироничная и обворожительная Дженис Гэллоуэй – автор романа "Фокус в том, чтобы продолжать дышать" по меткому определению Анастасии Завозовой – "восхитительно ядовитая дама шотландской литературы". С очаровательным акцентом она клеймит лицемерие британского общества, продажность политиков и повальное увлечение психоанализом. И делает это так изящно, что в ее обаяние и острый ум влюбляешься навсегда. Она безупречно читает отрывок из своего романа, демонстрируя голосом музыкальность текста, и публика слушает, как завороженная.

А потом Дженис сбегает с мастер-класса своих коллег и с удовольствием общается с журналистами на лужайке, потому что "самое ценное в любой поездке – это люди". В России люди стали гораздо свободнее в выражении чувств, говорит она. Ей, оказывается, уже случалось бывать в нашей стране.

"Это моя третья поездка в Россию и я впервые приехала по приглашению – мне не нужно платить за себя, заниматься организацией. Это совершенно особое чувство – ты приглашен на очень высоком уровне, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию; проделана огромная работа для того, чтобы ты приехал. Я наслаждаюсь каждой секундой. Здесь так много новых интересных людей – и ты можешь пообщаться с каждым, и любой может поговорить с тобой. Мне многое показывают, я могу задавать неудобные вопросы – и мне ответят. Я впервые так свободно разговариваю с русскими. Вот я сейчас смотрю на вас и понимаю, что в мой прошлый приезд, 20 лет назад, такая доброжелательность была невозможна. Сейчас люди вокруг гораздо больше улыбаются! И мужчины, и женщины! Огромное удовольствие быть здесь и говорить обо всем – немного о политике, много о книгах, но, главное, о жизни", – рассказала Дженис Гэллоуэй.

Искрометная Сара Перри, известная в России бестселлером "Змей в Эссексе", заражает своим энтузиазмом. Она удивительным образом сочетает в себе викторианские манеры, любовь к готическому роману, талант прирожденного шоумена и детское умение удивляться. Сара выросла в очень религиозной семье, где не смотрели телевизор и не слушали современную музыку, зато очень много читали. Теперь Перри сама пишет книги, где высказывается на любые темы. Она убеждена, что даже в готическом любовном романе можно раскритиковать современную политическую ситуацию.

Ее книги – это неовикторианство, она стряхивает пыль с прошлого и показывает, что эпоха 19 века не архаична, а очень нам современна. Она любит удивлять и провоцировать – и у нее это отлично получается. Свой родной Эссекс считает местом самым заурядным, где не может произойти ничего интересного – именно поэтому змей появляется именно там. Если бы это был русский роман, он назывался бы, например, "Змей в Урюпинске". По сюжету в конце 19 века из Лондона, где вовсю набирает темпы научно-технический прогресс и идут медицинские дебаты, эмансипированная вдова Кора Сиборн перебирается в уютную деревушку в графстве Эссекс. Местные жители взволнованы слухами о мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается человеческой плотью. Кора, как энтузиаст научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает сама отыскать причину странных россказней.

Еще одним гостем толстовской усадьбы стал мастер исторического романа Эндрю Миллер, финалист Букера с романом "Кислород". Эндрю рассказывал о том, как отыскивать пыль веков и переносить в текст, он мастер воссоздавать атмосферу, запахи и звуки прошлого. В историческом романе очень многое строится на деталях и ритме. Миллер не использует старомодные выражения или искусственные конструкции, но начитывает документы, дневники и письма нужной эпохи до тех пор, пока сам ритм романа не станет для читателя машиной времени.

В отличие от Эндрю Миллера 36-летняя Надифа Мохамед, автор романа "Дитя черной мамбы", опирается только на свой голос. Историческая основа ее романа – история собственного отца, сомалийского моряка 1925 года рождения. В литературе о таких, как он, мало что известно – жизнь бедняков в британских колониях, их риски, приключения, испытания не попадали в романы. Для Надифы Мохамед большая история – это полотно, на котором надо успеть выткать и свой ориентальный узор. У нее уже два романа и почти закончен третий, но на семинаре она рассказывает о главной для себя книге – "Дитя черной мамбы".

"Эта книга о моем отце. Мой первый роман. То, что сделало меня писателем и определило мою сущность. У меня не было никаких литературных амбиций, именно история моего отца сделала меня прозаиком. У него была удивительная жизнь, и в старости, когда ему было уже за 80, он очень хотел рассказать о ней людям. У меня есть его записи – около 15 страниц, где он сам пытался описать свою невероятную историю для моей маленькой племянницы, которая тогда только родилась. Жизнь моего отца была полна испытаний и в то же время невероятных приключений – очень рискованных и опасных. В тридцатые годы десятилетним мальчиком он потерял мать в Йеменском порту и отправился в настоящую Одиссею через всю Африку. Отец очень гордился тем, что прошел через все это и выжил. По мере того как я писала и его история превращалась в роман, я все больше узнавала его как человека, как мужчину, не просто как моего отца. Моя книга – это моя дань уважения, мой гимн. Я должна была написать этот роман, чтобы превратить плоть и кровь моего отца, то мужество и силу, которую вложила в него мать, в историю", – рассказала Надифа Мохамед.

Одна из задач семинара – стимулировать переводы современных английских авторов на русский язык и способствовать обратному процессу. Не случайно среди слушателей много переводчиков, издателей, специалистов по литературе. Во времена Толстого Ясная Поляна всегда была центром притяжения – Льву Николаевичу писали со всех концов света, к нему приезжали из разных стран. И, к счастью, в России тоже умеют продолжать литературные традиции. Следите за тем, что происходит в Ясной Поляне – вы будете приятно удивлены.

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