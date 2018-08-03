"Теория заблуждений". Чекист Григорий Сыроежкин

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает о жизни и судьбе Григория Сыроежкина. От Пиренеев до Монголии тот проводил спецоперации, вылавливал шпионов и диверсантов. А в итоге сам был обвинен в шпионаже и расстрелян.