"Визави с миром". Леонид Слуцкий о жупеле "русской угрозы" за рубежом

Речь в программе также пойдет о результатах встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, о перспективах развития российско-американских отношений и освещении западными СМИ российской действительности. Кроме того, гость программы поделится мнением о том, в чем смысл создания очередного жупела "русской угрозы" за рубежом, и как сохранить историческую память у следующих поколений на фоне информационной войны.

Гость программы "Визави с миром": председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

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