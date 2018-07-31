Что такое идеальное чтение, как время влияет на появление книги? Почему читатель медленно привыкает к новшествам в литературе? Как писатель обращается со стихией языка? Почему книга – это особый собеседник? Об этом – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Николай Александров: мир создан словом Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": известный литературовед, критик, кандидат филологических наук Николай Александров.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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