В этом выпуске обсуждаем выставку-тревелог Владимира Маяковского, превращение Иртыша в Ипокрену на литературном фестивале в Тобольске и 160 безумных лет футбола в книге для мальчишек и не только.

"Дневник читателя". "Владимир Маяковский. Там и у нас" Your browser does not support HTML5 audio

– Дмитрий Глуховский: "Тобольск открывается не сразу";

– "Как писатель меняет историю?" – открытая дискуссия в Ясной Поляне.

Участники:

– Дмитрий Глуховский, писатель;

– Лариса Алексеева, куратор выставки "Владимир Маяковский. Там и у нас";

– Екатерина Каширская, директор издательства "Пешком в историю";

– Лев Вировец, блогер, автор книги "Это футбол. Игра, изменившая мир".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В доме Остроухова в Трубниках открылась выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас". Ею государственный музей истории российской литературы отмечает 125-летие со дня рождения поэта. Интересна форма, которая для этого выбрана. Выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас", по большому счету, тревелог, личный блог Маяковского-путешественника: записки, впечатления, фотографии. Вместо привычных подписей к экспонатам – дневниковые записи, оформленные как посты в соцсетях, со смешными хештегами, check-in'ами и прочим. Причем сделано со вкусом и не поверхностно: с использованием редких архивных материалов, кинохроники, переписки…

С 1922 по 1929 год Владимир Маяковский девять раз выезжал из Советского Союза за границу, он был в Париже, Берлине, Праге и других европейских городах. Ему очень хотелось встречаться с публикой и продвигать эстетику авангарда: "Я еду удивлять / сейчас русское искусство в центре / Удивляются не политике, а именно искусству / И искусству новому, левому…", – так писал поэт в 1922 году. Он вообще мечтал о кругосветке. Правда, объехать Землю кругом так и не получилось. Но в Европе и Америке Маяковский побывал. Эти поездки и стали основой выставки, рассказывает в программе куратор Лариса Алексеева.

Свои впечатления от поездок Маяковский фиксировал довольно подробно, поэтому можно и оценить его политические взгляды и гражданскую позицию Маяковского-поэта, и увидеть впечатления и переживания Маяковского-человека.

Выставка будет открыта до начала октября. Можно побродить по ней самостоятельно, а можно записаться на кураторские показы. И я очень советую это сделать – это особое удовольствие некого тайного знания. Еще в музее расскажут, как попасть на пешеходные прогулки по Москве Маяковского, на тематические лекции специалистов по его творчеству и мастер-классы популярных тревел-блогеров. Словом, не забывайте про литературный музей – это не какие-то пожелтевшие страницы и нафталиновые писательские пиджаки, а современные, интерактивные, познавательные выставки и экскурсии в мир русской литературы.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Чемпионат мира по футболу из Москвы уехал. А любовь к игре – осталась! Остались болельщики, игроки, фанаты, мальчишки, гоняющие мяч – вокруг всегда есть люди, которые просто любят футбол. Эта игра появилась 160 лет назад и за это время успела изменить мир. На футбольном поле разыгрывались драмы и настоящие войны, игроки становились национальными героями или получали клеймо неудачника. Как появился футбол и почему именно он превратился в мировую игру?

В красочной книге "Это футбол! Игра, изменившая мир" два искренних футбольных фаната – швейцарский журналист Лоран Николе и 13-летний футбольный блогер Лев Вировец собрали интересные факты об истории возникновения и развития этой удивительной игры.

Правда ли, что первые футболисты в России развлекали публику между велогонками? Почему холостяки и женатые раньше должны были играть только друг против друга? За какие команды играли Моцарт, Хулио Иглесиас и Черная пантера? Большинство людей никогда не задавали таких вопросов, а два увлеченных журналиста, пожилой и юный, не просто задали, но и нашли на них ответы.

Книга "Это футбол! Игра, изменившая мир" – совместный проект двух детских издательств "Самокат" и "Пешком в историю". Она будет интересна и тем, кто давно одержим игрой, и тем, кто только сейчас задумался, почему же футбол вдохновляет его друзей и близких. В студии радио Sputnik о книге рассказывает один из авторов – Лев Вировец и издатель Екатерина Каширская.