В этом выпуске писатель Евгений Водолазкин рассказывает о своем новом романе "Брисбен", успехе и музыке, а финалист премии "Большая книга" Алексей Винокуров комментирует "Прыжок в длину" Ольги Славниковой.

"Дневник читателя". Евгений Водолазкин: я закончил новый роман Your browser does not support HTML5 audio

– Евгений Водолазкин, писатель;

– Алексей Винокуров, писатель, финалист премии "Большая книга".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Писатель Евгений Водолазкин, автор романов "Лавр" и "Авиатор", лауреат премии "Большая книга", один из самых глубоких современных авторов закончил новый роман. Он называется "Брисбен". О новой книге, успехе и его потере, настоящем и будущем Евгений Германович впервые рассказал в студии радио Sputnik.

"К городу Брисбену, как и положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы его так. Брисбен – это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Это история современного успешного музыканта, который потерял возможность выступать из-за болезни, и вот он ищет новый смысл жизни. Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее "фа", которое он взял, но ему приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке, он разлит по всей жизни.

И этот роман отчасти тоже о времени. Потому что наше нынешнее сознание устремлено к успеху. Идея успеха, который одного корня со словом "успеть". Хотя слово "успеть" раньше значило просто "сделать", "выполнить". А слово "успех", вообще говоря, в Средневековье значило "пользу". Когда давали деньги на храм, говорили "на успех людям" – на пользу людям. Это было первое значение, главное значение слова "успех". Было и тогда слово "успех" в значении "success”, но это было второе или третье значение, которое стало первым в Новое время. И это знаменательно. Потому что если в Средневековье взгляд человеческий был ретроспективен, считалось, что лучшее в истории уже состоялось – пришествие Христа – и остальное – это только ухудшение, то в Новое время вектор радикально поменялся на 180 градусов. Взгляд в будущее, "завтра будет лучше, чем вчера", культ будущего. И вот в культе будущего возникает, конечно, культ успеха, потому что успех – это стремление в будущее. Так вот мой герой понимает это. Его вожатый по жизни, дед, ему говорит, что у человека есть настоящее и прошлое, будущего нет", – отметил Евгений Водолазкин.

Роман "Брисбен" выйдет осенью в "Редакции Елены Шубиной". Полную версию интервью с Евгением Водолазкиным можно также увидеть в разделе "Видеоблоги"

БОЛЬШАЯ КНИГА

Продолжаем специальную рубрику "Большая книга". Финалисты главной российской литературной премии обсуждают и комментируют романы друг друга. В этом выпуске писатель Алексей Винокуров, автор книги "Люди черного дракона", рассказывает о романе Ольги Славниковой "Прыжок в длину".

"Роман Ольги Славникововой "Прыжок в длину" – чтение хорошее, настоящее. Книжка говорит о материях и вещах, которые современные люди видеть не очень хотят. Главный герой – совсем юный спортсмен, прыгун в длину однажды видит, как на мальчика наезжает машина. Он совершает невероятный прыжок и вышибает мальчика из-под машины. Сам под машину попадает, лишается обеих ног. То есть с формальной точки зрения он совершает героический поступок, из-за этого становится инвалидом, уже не может жить прежней жизнью. При этом оказывается, что мальчик, которого герой спас, навлекает беды на всех вокруг. Ольга Славникова зовет мальчика в рабочем порядке "негодяйчиком", но он, в общем, полноценный мерзавец. Проблема, как мне кажется, довольно распространена сейчас. Эгоцентризм мальчика ничем не ограничен, он такой эмоциональный инвалид. То есть он исходит из каких-то формальных соображений по отношению к миру и исключает совершенно соображения гуманизма, сострадания и тому подобные. И тут возникает еще одна проблема – проблема ответственности. Главный герой спас ребенка. С нормальной точки зрения это хороший поступок. В реальности же автор ставит очень сложный вопрос: стоит ли помогать всем бездумно?", – поделился своими впечатлениями о "Прыжке в длину" Алексей Винокуров.

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