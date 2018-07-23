Очередной выпуск программы посвящен юбилею Народного художника РФ Сергея Андрияки. О своей самой любимой технике живописи, главных правилах жизни, а также о том, действительно ли можно научить рисовать любого, рассказывает сам художник.

"Мастера". Сергей Андрияка: красота раскрывается в созерцании Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, основатель и художественный руководитель Школы акварели Сергей Андрияка.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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