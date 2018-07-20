"Теория заблуждений". Хорватские усташи

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает об идеологии хорватских ультраправых повстанцев – усташей. Они отличались ярой сербофобией и антисемитизмом: усташи ответственны за сотни тысяч смертей в годы Второй мировой войны.