"Визави с миром". В. Мамонтов о саммитах в Хельсинки, Брюсселе и ЧМ-2018

О встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, Чемпионате мира по футболу, результатах саммита НАТО в Брюсселе и других событиях этого лета в эфире радио Sputnik рассказывает директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Визави с миром". В. Мамонтов о саммитах в Хельсинки, Брюсселе и ЧМ-2018. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о конфликте между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, перестановках в британском правительстве, последствиях Brexit'а, об отношениях России с ближайшими соседями: Украиной, Белоруссией, Арменией и Казахстаном. Кроме того, гость программы расскажет о том, в какой атмосфере приходится сегодня работать российским СМИ за рубежом, и почему "сузилась" информационная палитра мира.

"Визави с миром". В. Мамонтов о саммитах в Хельсинки, Брюсселе и ЧМ-2018. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы "Визави с миром": политолог, директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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