"Мастера". Андрей Дементьев: все начинается с любви…

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Андрею Дементьеву 16 июля исполнилось бы 90 лет. О предстоящем юбилейном вечере "Жизнь одна, любовь одна" и концерте, который пройдет 20 июля в Твери, рассказывает жена поэта Анна Пугач. В программе использованы фрагменты интервью с Дементьевым.