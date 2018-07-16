"КомпАс". Саммит НАТО: непредсказуемый Трамп становится предсказуемым?

Дональд Трамп все чаще использует одни и те же бизнес-приемы в большой политике. В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков обратил внимание на то, что пока американскому лидеру удается добиваться своего.

В Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО. На повестке были внутренние разногласия стран-членов, расширение блока за счет Македонии, усиление коллективной безопасности, противостояние с Россией и финансовый вопрос. Президент США Дональд Трамп предложил членам альянса увеличить ежегодные взносы в бюджет организации до 4% ВВП к 2024 году. Ранее он неоднократно заявлял, что США намного больше вкладывают, чем другие союзники, требуя довести взносы до 2% ВВП. В итоговом документе саммита закрепляются двухпроцентные взносы.

У Дональда Трампа есть набор излюбленных методов давления, которые приносят результат. Однако это лишает его действия эффекта неожиданности. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Ему (американскому президенту – ред.) не надо обострять отношения внутри НАТО, в этом плане Трамп становится в определенной степени предсказуемым политиком, поскольку использует такой бизнес-подход. Он сразу резко повышает ставки, когда планирует достичь того или иного результата. И результат по итогам саммита у него хороший, он все-таки уговорил, даже дожал европейцев еще раз согласиться и уже спланировать, принять конкретные программы, как они будут выходить на эти пресловутые 2% ВВП на оборону. На самом деле давление Трампа на союзников продолжается. У НАТО проблема кризиса роста. По мере того, как НАТО количественно расширяется, в этой структуре все больше внутренних проблем возникает, в том числе и проблемы с финансированием", – сказал Сергей Ермаков.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Сергей Ермаков объяснил, почему, по его мнению, Макрон стал таким активным посредником между Москвой и Вашингтоном, НАТО и Кремлем.

"Главное сейчас для Франции – это все-таки стабилизация обстановки. Если касаться даже контекста НАТО, то в свое время как раз из-за того, что начался самый опасный период холодной войны, когда было взаимно гарантировано ядерное уничтожение, когда мир стоял на пороге войны, Франция покинула военную структуру альянса. Вернулась к ней гораздо позже после окончания этой холодной войны. (Экс-президент Франции Николя) Саркози вернул полностью Париж во все структуры НАТО. Сейчас Франции очень бы не хотелось расширения конфликтного поля в Европе. Все прекрасно понимают, учитывая, что сейчас происходит на Украине, Ближнем Востоке, в Северной Африке (а это напрямую касается безопасности Франции), что еще и с Россией конфликтовать – это просто самоубийство. Европейцы и так уже в роли заложников геополитических игр сверхдержав. Германия и Франция это очень хорошо понимают", – заключил Сергей Ермаков.

"КомпАс". Саммит НАТО: непредсказуемый Трамп становится предсказуемым? Your browser does not support HTML5 audio

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