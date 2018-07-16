"Российская летопись". Николай II: убийство во имя революции

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге произошла кровавая бойня. Вся императорская семья с оставшимися до конца ей преданными людьми были убиты без суда и следствия.
За какие-то минуты была прервана связь времен. Закрылась последняя страница тысячелетней отечественной истории. Кто-то, в общем-то даже и не спросясь народа, от имени которого они выступали и как судьи, и как палачи, решил посчитаться с прошлым, порвать с многовековыми традициями… Этим убийством большевики хотели навсегда покончить со старой историей России и начать все… с чистого листа? Нет! Они начали свою историю с разгона Учредительного собрания и кровавой бойни в Ипатьевском доме…
Дадим слово непосредственному исполнителю убийства, палачу Якову (Янкелю) Юровскому, написавшему впоследствии об этой трагедии полуграмотную записку:
"Когда я вступил в должность начальника охраны Романовых, то уже стоял вопрос о ликвидации семьи Романовых, так как чехословаки и казаки надвигались на Урал все ближе и ближе к Екатеринбургу.
Ввиду угрожающей обстановки развязка ускорилась.
Я призвал к себе начальника караула и других и сказал им, чтобы они в случае тревоги ждали до тех пор, пока не получат условного сигнала. Я снабдил их револьверами системы "Наган". Я определил роли и указал, кто кого должен застрелить.
В 1 1/2 ночи 17 июля я пошел в помещение, разбудил доктора Боткина и сказал ему, что необходимо всем спешно одеться, так как в городе неспокойно, и я вынужден их перевести в более безопасное место. Не желая их торопить, я дал возможность одеться. В 2 часа я перевел конвой в нижнее помещение. Велел расположиться в известном порядке. Сам-один повел вниз семью. Николай нес Алексея на руках. Остальные кто с подушкой в руках, кто с другими вещами. Мы спустились в нижнее помещение в особую заранее очищенную комнату. Александра Федоровна попросила стул, Николай попросил для Алексея стул.
Не так ли было и во время казни Иисуса Христа?
Евангелие от Иоанна: "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части… Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет… Так поступили воины"…
Были расстреляны: император Николай Александрович, императрица Александра Федоровна, их дети – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. А также лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов.
И, знаете… Конечно, Достоевский с его "слезинкой ребенка" для тех революционных времен – это выше понимания юровских. Но… дети – это… всего лишь дети. То, что этот Юровский отошел на тот свет, так и не дождавшись застенков Лубянки, как многие его соратники в конце 30-х годов, конечно, жалко. Право слово, жалко!.. Я часто думал: если во имя революции ты готов убить беззащитных, детей, то какая тогда она, эта революция?..
Потом Георг V оправдывался: дескать, содержать Николая с семьей было бы для британской казны накладно… А вы говорите сипаи! Конечно, надо быть справедливым, к пушке английский король своего кузена не привязывал. Нет! Он просто умыл руки, как некогда Понтий Пилат.
В этом выпуске вы также услышите:
– Легендарный моряк-силач Дмитрий Александрович Лукин.
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