В этом выпуске говорим о книгах для начинающих читателей, обсуждаем удивительную серию про девочку Конни, манифест всех ярких личностей – "Пес не тот", книгу "Мама" удивительной красоты, "Сказки на один укус" и другие истории, а также знакомимся с издательством "Альпина.Дети".

"Дневник читателя". Лучшие книги для первого самостоятельного чтения Your browser does not support HTML5 audio

– "Сначала мы учим своих детей. А потом сами учимся у них"– специальный гость в студии, главный редактор "Альпина.Дети" Лана Богомаз;

– "Мама" Элен Дельфорж – гимн материнской любви с изумительными иллюстрациями;

– "Сказки на один укус" – новая серия для первого чтения от Юлии Кузнецовой;

– "Пес не тот" – книга и спектакль про то, как быть не таким как все.

Участники:

–Лана Богомаз, главный редактор "Альпина.Дети";

–Юлия Тризна, сотрудник издательства "Поляндрия".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В этом выпуске хочу поговорить о книгах для детей. И для начала рассказать вам о новом детском издательстве "Альпина.Дети". Строго говоря, это не самостоятельное издательство, а отдельная детская редакция авторитетного издательского дома "Альпина-Паблишер". Мы хорошо знаем их научно-популярные книги, книги о бизнесе, про воспитание детей, писательское мастерство и так далее. Детская редакция появилась в Альпине, когда у сотрудников подросли собственные дети. Что можно сделать, чтобы наши дети выросли самостоятельными, думающими и интересными людьми. Главный редактор "Альпина.Дети" Лана Богомаз, уверена, что с помощью хороших книг можно вырастить ребенка, которым вы будете гордиться. В студии радио Sputnik Лана рассказала о молодом издательстве и его проектах.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этом выпуске обсуждаем новые книги для первого самостоятельного чтения. Дело в том, что как мама двоих детей, я отлично знаю, как сильно нам не хватает небольших рассказов, которые ребенок может читать сам. Пока чаще всего получается, что после сказок и книжек, которые читает ребенку мама, родители или предлагают первоклашке самостоятельно читать малышковые книжки, чего дети, конечно, делать не хотят – неинтересно, или сразу дают любимую с детства классику: "Карлсона", "Муми-Троллей" или "Волшебника изумрудного города", что для шести-семилетнего ребенка совершенно неподъемно. Я недавно была в Германии в изумительной поездке по детским издательствам и книжным магазинам – за что огромное спасибо Центру немецкой книги в Москве и Франкфуртской ярмарке – и меня совершенно поразила линейка книг для самостоятельного детского чтения. У немцев есть "книги для первого чтения" нескольких уровней сложности и книги "второго чтения" – сборники рассказов, небольшие повести. Выбрать первоклашке небольшую, современную историю про сверстников, написанную довольно простым и при этом хорошим литературным языком, в Германии несложно. У нас же таких книг пока катастрофически мало.

Мои дети начинали читать по историям про котенка Шмяка известного британского иллюстратора Роба Скоттона (издательство "Clever”). Котенок Шмяк и его друг мышонок Сырник – это, конечно, по сути не котенок и мышонок, а обычные мальчишки, которые дружат, озорничают, учатся плавать, ищут клад, идут в школу и прочее. Для пяти-шестилеток серия про Шмяка просто находка: крупный шрифт, простые предложения, интересные истории и отличные иллюстрации.

Но книжки про котенка Шмяка короткие. Когда текста уже хочется чуть больше, очень выручают "Рассказы про Франца" Кристины Нестлингер ("КомпасГид") – немецкая, кстати, детская классика. Целая серия небольших по объему книг – по три рассказа в каждой – про мальчика Франца, которому в первой книге 6 лет и он уже скоро пойдет в школу, а в 19 книге Франц заканчивает третий класс. И у него есть родители, дедушка и бабушка, любимая подружка Габи, и с ним происходят разные истории– понятные и знакомые всем детям, которые идут в школу.

Кроме Франца главными книжными друзьями и помощниками в чтении для моей дочери, например, стали Элла и Дюнне. Элла из серии книг Тимо Парвела "Элла в первом классе", "Элла во втором классе". Повести про Эллу выходят в издательстве "Розовый жираф". Дюнне из серии книг Русе Лагеркранц "Дюнне и счастье", первая повесть называется "Мое сердце прыгает и смеется". На русском языке вышли уже 4 книги про Дюнне, и совсем скоро в издательстве "КомпасГид" будет готова пятая история.

Обратите внимание, что все книги, о которых я рассказала, – переводные. Когда ищешь в книжных магазинах повести и рассказы для младшеклассников, так и хочется спросить, а что – после Льва Толстого для маленьких детей на русском языке никто не писал? Толстой, кстати, очень хорошо понимал важность первого чтения и признавался, что над "рассказами для детей" порой работал дольше и вдумчивее, чем над сценами из романов.

И все-таки – есть ли у нас современные русские рассказы для первого самостоятельного чтения, в которых ребенок может узнать себя? Издательство "Манн, Иванов и Фербер" запустило серию "Расчитайки". Она как раз придумана для того, чтобы дать ребенку возможность прочесть самостоятельно целую книгу, но при этом не отпугнуть его сложными текстами, слишком образным языком и запутанным сюжетом. Этим летом в серии "Расчитайки" выходят "Сказки на один укус" Юлии Кузнецовой и приключения двух находчивых мышат: Моцарта и Робинзона. Подробнее о книгах – в этом выпуске программы.

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Удачные детские книги хороши тем, что легко превращаются в игру. Если история захватила, ребенок готов проживать ее снова и снова, а герои из просто книжных персонажей становятся настоящими друзьями, с которыми ребенку хочется встречаться снова и снова. В прошлом году в издательстве "Поляндрия" вышла отличная сказка в стихах Роба Биддальфа "Пес не тот" про пса-чудака в яркой шапке, который все время хотел быть как все и готов был объехать весь свет, чтобы найти себе место. Детям яркий и веселый Пес настолько понравился, что по книге поставили спектакль, поделилась с радио Sputnik сотрудница издательства Юлия Тризна. Еще Юлия рассказала о летних новинках "Поляндрии", в частности, об изумительной книге "Мама" Элен Дельфорж.

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