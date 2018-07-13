"Теория заблуждений". Нарком Ягода

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про наркома Генриха Ягоду – одного из организаторов массовых репрессий 1930-х годов, который сам впоследствии оказался в числе жертв НКВД. Он так и не реабилитирован после расстрела в 1938 году.