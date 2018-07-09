"Российская летопись". Тройное самоубийство: московская трагедия

В. И. Немирович-Данченко говорил о Н. Л. Тарасове: трудно встретить более законченный тип денди. Об этом по-своему незаурядном человеке в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Восемнадцатого июля 1882 года родился Николай Лазаревич Тарасов – выходец из армянской купеческой семьи, миллионер, унаследовавший от отца кавказские нефтяные промыслы. Меценат, пайщик МХТ, основатель театра-кабаре "Летучая мышь"…

Знаменитый московский щеголь, спортсмен. У Тарасова был самый мощный в Москве автомобиль. Он пользовался английскими духами, название которых держал в тайне. Не без таланта – писал стихи à la Поль Верлен. Однажды написал этюд "под Константина Коровина". И лишь Александр Бенуа, блестящий художник и тонкий искусствовед, сумел разгадать подделку!

Театрал. Путешествуя со своим другом Никитой Балиевым по Германии, спас труппу Московского Художественного театра от фиаско. У театра кончились деньги, и Тарасов безвозмездно дал Немировичу-Данченко тридцать тысяч рублей. Театр продолжил гастроли, а Тарасова и Балиева записали в число пайщиков МХТ и сделали членами дирекции.

В 1908 году Тарасов основал вместе с Балиевым знаменитый театр-кабаре "Летучая мышь". По сути, это был "капустник" МХТ. Размещалось кабаре в подвале красивого дома Перцова близ храма Христа Спасителя. Когда друзья впервые переступили порог подвала, им навстречу вылетела летучая мышь…

Поначалу в кабаре пускали только своих – людей мира искусства, чтобы веселить друг друга театральными байками, посмеяться над своими коллегами по актерскому цеху и над собой. "Летучая мышь" вскоре стала популярной. Один из посетителей вспоминал: "Лица, которые мы привыкли видеть важными и деловитыми, стонали от спазм неудержимого хохота. Всех охватило какое-то беззаботное безумие смеха: профессор живописи кричал петухом, художественный критик хрюкал свиньей. Такое можно встретить только на кипучем карнавале в Италии или веселой Франции".

Кроме "Летучей мыши" Тарасов продолжал финансировать и Московский художественный театр. Владимир Иванович Немирович-Данченко писал о меценате: "Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого денди. Он не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них"…

Однако жизнь 28-летнего Тарасова трагически оборвалась в октябре 1910 года. Из-за бывшей любовницы – актрисы Ольги Васильевны Грибовой, жены магната Алексея Назаровича Грибова, дочери Василия Арсеньевича Ясюнинского, совладельца "Товарищества мануфактур В., Е. и А. Ясюнинских".

Грибова попросила у Тарасова денег для своего нового любовника Николая Журавлева, содиректора Барановской мануфактуры, который сильно проигрался в карты. Его ждал страшный скандал за растрату денег акционеров.

Почему Ольга решила попросить денег для своего нового "милого друга" у бывшего любовника? Странно? Но кто может до конца понять загадочную душу влюбленной женщины?.. Только такая женщина, будучи замужем, может попросить деньги у бывшего любовника для своего нового возлюбленного. Она вполне могла бы попросить деньги и у мужа. Тот, судя по всему, удачно играл роль богатого мужа-рогоносца. Жаль, что мы никогда не узнаем, почему не попросила…

Кстати, открою еще одну маленькую женскую тайну: помимо Журавлева у Оленьки Грибовой был еще один любовник – Николай Павлович Рябушинский – меценат, издатель знаменитого журнала "Золотое руно". Вот так! Впрочем, не мне судить да рядить о широком, любвеобильном сердце женщины, к тому же еще и актрисы.

Всегда щедрый и снисходительный Тарасов вряд ли отказался бы дать Грибовой 25 тысяч рублей. Только поинтересовался: зачем нужны деньги? Ольга призналась: чтобы спасти любовника.

Тут следует сказать, что к тому времени связь Тарасова с Грибовой фактически прекратилась. Он уже в то время опекал молодую актрису Алису Коонен, игравшую тогда роль Митиль в "Синей птице". Тарасов оказывал ей покровительство, доставлял в театре роли, из-за чего язвительный Немирович-Данченко называл Коонен "девушкой, которая до сих пор знала только Митиль и автомобиль Тарасова".

И все-таки Тарасов отказал Грибовой в деньгах. Почему? Не до конца ясно. Но вряд ли тут был вопрос щепетильности или упрямства.

Ольга уверяла, что ее новый любовник застрелится, если не вернет долг. "Он застрелится! Он – человек чести, он застрелится!", – повторяла Грибова в отчаянии…

Газета "Столичная молва" впоследствии писала: Журавлев в пятницу, в условленный час, в 9 часов вечера, ждал решительного ответа от Грибовой. Пробило 9 часов. Ответа нет. Еще 15 минут ожидания – и из кабинета Журавлева раздается выстрел. Через 10 минут звонок от госпожи Грибовой.

На панихиде у гроба Журавлева вечером в субботу присутствовала и госпожа Грибова. Тотчас после панихиды она возвращается домой, запирается в своей комнате. И новый выстрел.

Смертельно раненую Грибову срочно повезли в больницу. Кстати, шофером у нее служил Грибов – однофамилец, отец знаменитого актера МХАТа Алексея Николаевича Грибова. Ольгу Грибову спасти не удалось.

На третий день, 31 октября 1910 года, Тарасов узнал о ее смерти из газет и покончил жизнь самоубийством. Та же газета "Столичная молва" сообщала: накануне рокового дня покойный был на спектакле Художественного театра и вернулся домой бодрый, веселый со своим другом Балиевым. Условившись, что на следующий день, после дневного спектакля, они поедут вместе обедать, покойный пошел в свою спальню. А утром прислуга услышала грохот и шум, раздавшийся из спальни Тарасова, и поспешила туда. Глазам ее представилась ужасная картина. На кровати, в луже крови лежал Тарасов и тяжело стонал. Тотчас же было послано за врачом, которому ничего уже не оставалось, как только констатировать смерть. Покойный никаких записок не оставил.

Еще говорили, что одна из мстительных подруг Ольги Грибовой якобы заказала гроб и венок на адрес Тарасова, когда тот еще не знал о смерти своей бывшей любовницы. И слуга Тарасова, вошедши доложить о странном (и страшном!) подарке, обнаружил уже бездыханное тело.

В день смерти Тарасова в МХТ отменили спектакль.

Так закончилась нашумевшая в свое время история о тройном самоубийстве.

Актер В. И. Качалов вспоминал: если бы не богатство, которое губило Тарасова тем, что он ничего не должен был делать, он был бы жизнеспособнее. А собственного жизнелюбия, чтобы жить, ему не хватило.

Тарасова похоронили на московском Армянском кладбище. Надгробие очень эффектное. Вроде бы молодой человек отдыхает в креслах, как сказали бы в XIX веке. Но если внимательно присмотреться, то понимаешь – это ложе смерти… Скульптор – а это ни много ни мало – Николай Андреев, автор знаменитого памятника Гоголю, хорошо передал в бронзе позу человека, только что отошедшего в мир иной…

В этом выпуске вы также услышите:

– Историограф и писатель Николай Михайлович Карамзин.

"Российская летопись". Тройное самоубийство: московская трагедия Your browser does not support HTML5 audio

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