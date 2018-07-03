В этом выпуске вновь открываем рубрику "Большая книга": финалисты национальной литературной премии обсуждают романы друг друга, а также читаем очень важную историю Мэри Линн Брахт "Белая хризантема".

"Дневник читателя". А.Архангельский: "Июнь"– лучший роман Дмитрия Быкова Your browser does not support HTML5 audio

– "Большая книга" в открытом доступе – открыто народное голосование;

– "Друзья" Кадзуми Юмото и "Лето Мари-Лу" Стефана Касты – переизданы знаковые повести для подростков.

– "Белая хризантема" Мэри Линн Брахт – мощный роман о женской стойкости.

Участники:

– Александр Архангельский – писатель, журналист, финалист премии "Большая книга".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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БОЛЬШАЯ КНИГА

Премия "Большая книга" назвала претендентов 2018 года на национальную литературную награду. И мы предлагаем начать читать романы финалистов, чтобы к концу ноября составить собственное мнение и успеть проголосовать за понравившийся роман. Народное голосование литературной премии "Большая книга" стартовало 25 июня. Семь романов-финалистов до конца осени будут доступны на крупнейшем сервисе электронных книг ЛитРес. Страницу для голосования легко найти на рекомендательном книжном сервисе LiveLib и там же можно получить промокод на бесплатное чтение.

Читателям предстоит оценить семь книг: "Бюро проверки" Александра Архангельского, "Июнь" Дмитрия Быкова, "Люди черного дракона" Алексея Винокурова, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой, "Радуга и Вереск" Олега Ермакова, "Памяти памяти" Марии Степановой и "Рецепты сотворения мира" Андрея Филимонова. Мемуарный роман Евгения Гришковца "Театр отчаяния. Отчаянный театр" по решению автора в народном голосовании не участвует.

Начиная с этой программы, я снова открываю специальную рубрику "Большая книга". Здесь мы будем обсуждать претендентов на премию с самими финалистами. Каждый из них прокомментирует список финалистов и расскажет о каком-то одном романе-конкуренте. Мой первый собеседник – публицист, писатель, журналист Александр Архангельский – в этом выпуске комментирует роман Дмитрия Быкова "Июнь".

""Июнь" – это если не лучший, то, как минимум, один из лучших романов Дмитрия Быкова, в котором сошлись его прозаические и отчасти поэтические поиски, которые он вел на протяжении долгих лет. Там чувствуются и отголоски "Остромова", и некоторая игра, которая в саркастической форме присутствовала в "Списанных"… Впрочем, ничего саркастического нет здесь, в "Июне" чувствуется лиризм, перетекающий в иронию. Это неожиданный Быков и в то же время ожидаемый. Постараюсь рассказать о нем, не спалив сюжет, если кто-то еще не читал", — рассказал Александр Архангельский.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В издательстве "КомпасГид" выходят две важные переводные повести про подростков: "Лето Мари-Лу" Стефана Касты и "Друзья" Кадзуми Юмото. С них когда-то начинался "КомпасГид", и обе повести выходили в коллекции "Поколение www". Теперь книги выйдут в новой серии "Подросток N", где публикуются истории о взрослении и преодолении себя.

В романе "Друзья" японской писательницы Кадзуми Юмото трое школьников: долговязый Кияма, очкарик Кавабэ и Ямашта по кличке Пончик придумывают себе занятие на каникулы. Мальчишки из любопытства решают следить за одиноким стариком и ждать, пока он умрет. Двое из этой троицы еще никогда не видели "настоящего" мертвеца, только у Пончика недавно умерла бабушка – и это пока еще вызывает у друзей не сочувствие, а зависть. Им кажется, что слежка за дедушкой – отличный способ самим разобраться в мертвецах и смерти. А дедушка почему-то все не умирает и не умирает, да еще и замечает малолетних шпионов и начинает общаться с ними.

А герои "Лета Мари-Лу": подросток Адам и прикованная к инвалидной коляске Мари–Лу проводят лето наедине, в деревенском доме. Им приходится научиться понимать друг друга, сопереживать друг другу и взаимодействовать, осознавая, что каждый видит мир по-разному.

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Взрослым порекомендую роман Мэри Линн Брахт "Белая хризантема". Роман, который заставит вас сопереживать, время от времени откладывать книгу в сторону и ходить по комнате из угла в угол. Мы практически ничего не знаем о корейских "женщинах для утешения", мало кто из нас слышал о статуе Мира. А ведь во время Второй мировой японцы насильно угнали в сексуальное рабство более 200 тысяч корейских женщин. Они обслуживали японских солдат в военных борделях. Некоторые из этих женщин выжили. И намертво похоронили прошлое, храня в душе свой хен (это сложное корейское понятие приблизительно означает "бессильный гнев, причиненный страданием”).

Только в 1991 году Ким Хак Сун осмелилась дать пресс-конференцию и рассказать о себе как о жертве японского сексуального рабства. Она подала иск японскому правительству. Тогда в Сеуле начались "демонстрации по средам" – демонстрации протеста, демонстрации поддержки. На тысячной такой демонстрации открыли статую Мира, посвященную пострадавшим от насилия женщинам. В 2015 году японское и южнокорейское правительства объявили об "исторической договоренности” по проблеме "женщин для утешения”. Одно из условий Японии – убрать статую Мира и больше не возвращаться к этой теме.

Мэри Линн Брахт – американка, но ее мать родом из Южной Кореи. И, пожалуй, роман "Белая хризантема" – это художественное продолжение "демонстраций по средам", поэтический протест. Мэри Линн Брахт написала драматический роман о судьбе молодой кореянки Ханы, которая была рождена, чтобы стать хэне – женщиной моря (ныряльщицей, которая достает со дна морские деликатесы), а стала Сакурой – женщиной для утешения. "Белая хризантема" – история любящих друг друга сестер, которых разлучила война. Мэри Линн рассказывает то историю юной Ханы в 1943 году, то показывает ее младшую сестру Эми в Сеуле 2011 года. Очень сильный, честный, запоминающийся роман.

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