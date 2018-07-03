Об очередной годовщине со дня гибели семьи императора Николая Второго и о тех мероприятиях, которые будут организованы в связи с предстоящей скорбной датой, в эфире радио Sputnik рассказывает историк Петр Мультатули.

"Визави с миром". Петр Мультатули о расстреле царской семьи. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе, в частности, пойдет о том, раскрылись ли новые обстоятельства в деле расстрела царской семьи, возможен ли сегодня доступ к закрытым архивам, об "английском следе" в этом деле. Петр Мультатули расскажет о личных качествах Николая Второго, о проводимой им внешней и внутренней политике, о том, почему в последнее время усилились "атаки" на Романовых, а также о своем отношении к институту монархии и о том, насколько уместна монархия в современном мире.

"Визави с миром". Петр Мультатули о расстреле царской семьи. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы "Визави с миром": биограф императора Николая Второго, историк, публицист Петр Мультатули..

Ведущий: Армен Оганесян.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!