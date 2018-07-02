"КомпАс": Эксперт назвал задачи, которые Меркель решает с помощью беженцев

Ангеле Меркель пришлось уступить ЕС в вопросе приема и распределения беженцев, но у канцлера ФРГ есть веские причины продолжать принимать мигрантов. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Страны Евросоюза на саммите 28-29 июня согласовали новые правила приема мигрантов. Европейцы намерены укреплять внешние границы объединения, спасать беженцев в Средиземном море, создавать специальные региональные лагеря для их распределения. Их собираются открыть в странах Африки, откуда прибывают беженцы, а также эти пункты могут создаваться в регионах ЕС на добровольной основе. На эти цели будет выделено 500 миллионов евро. Кроме того, еще 3 миллиарда евро получит Турция для сдерживания потока мигрантов на своих границах. Государства ЕС смогут добровольно принимать переселенцев, квотирование и распределение не предусмотрено. Греция и Испания согласились принимать обратно беженцев, которых задержат немецкие власти на границе ФРГ и Австрии.

Германия не может отказаться от приема мигрантов, так как это противоречит декларациям о помощи и принципам европейского гуманизма. Однако у канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть конкретные цели и задачи, которые она решает с помощью беженцев, разъяснил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"У Меркель какие цели? У нее задача демонтировать в какой-то мере немецкое социальное государство. Причем так, чтобы немцы не очень это заметили, чтобы они этому радовались или делали вид, что радуются. Для этого нужны мигранты. Они раскалывают общество. Они делают его сопротивление менее эффективным. То есть, получается, что лучше, когда нет немецкой нации (мечты Бисмарка), а есть просто разные группы меньшинств, и одна из них – беженцы, среди которых есть действительно беженцы, а есть – переселенцы", – сказал Василий Колташов.

По его словам, одним из главных препятствий для утверждения нового плана действий на саммите ЕС стала бескомпромиссная позиция премьера Италии Джузеппе Конте. В итоге Рим получил право создавать закрытые лагеря для беженцев и гарантии финансовой помощи. Так что Конте не пришлось отказываться от своих требований. Однако на реальные уступки вынуждена была пойти Меркель, отметил эксперт.

"Германии пришлось позиции сдавать, прямо скажем. Если раньше Берлин полагал, что передавит – будете принимать как миленькие, то теперь выяснилось, что не все так просто. Приходится идти на уступки. Чтобы Меркель шла на уступки – это что-то новенькое. Должно было случиться что-то важное. Здесь еще имеют значения противоречия с американцами, ведь ЕС не должен развалиться перед лицом торговой войны с США. Тем более что именно Берлин дал Вашингтону жесткий ответ: мол, ваши корпорации не будут господствовать в Европе, Трансатлантическое партнерство не будет подписано", – отметил Василий Колташов.

"КомпАс": Эксперт назвал задачи, которые Меркель решает с помощью беженцев Your browser does not support HTML5 audio

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