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"Российская летопись". Восточные ворота во "Вселенную России"

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Владивосток начался с того, что в бухте Золотой Рог в 1860 году был основан небольшой военный пост. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Второго июля исполняется 158 лет городу-порту Владивосток. Он был основан в 1860 году как небольшой военный пост в бухте Золотой Рог. Сейчас Владивосток – важный транспортный, промышленный и торгово-финансовый центр Дальнего Востока, столица Приморского края, главная база Тихоокеанского флота. В 2012 году во Владивостоке впервые в истории России прошел саммит лидеров стран, входящих в АТЭС. 

В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский открыл в заливе Петра Великого удобную бухту, которую назвали Золотой Рог. Там он приказал основать военный пост, получивший гордое имя – Владивосток. Оно образовано от слов "владеть" и "Восток".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Минприроды разработает программу очистки бухты Золотой рог
Эти края были известны русским мореплавателям и первопроходцам с давних времен. Пока Европа искала новые колонии, новые экзотические богатства и новых рабов, устремляя взоры на юг, внимание России было направлено на восток, за Урал – в Сибирь. Еще в XVI веке казаки Ермака Тимофеевича разгромили Сибирское ханство и присоединили Сибирь к России. А в 1639 году Иван Москвитин с отрядом казаков первым из европейцев достиг берегов Охотского моря. Вскоре Семен Дежнев прошел проливом, разделяющим Азию и Америку. А Ерофей Хабаров построил на Амуре первое русское поселение. 

Основание Владивостока прошло буднично и почти ничем не примечательно. Утро 2 июля (20 июня по старому стилю) 1860 года было теплым, но пасмурным. В бухту Золотой Рог неспешно вошел военный транспорт "Маньчжур" под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера. Он осмотрел в подзорную трубу живописную местность и облюбовал для стоянки небольшую бухточку у подножья южного склона прибрежного хребта. Туда на шлюпках были отправлены обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 рядовых 4-го Восточносибирского линейного батальона.

Уже через несколько часов на берегу были поставлены походные палатки и поднят русский флаг. Так на берегах Японского моря был учрежден военный пост Владивосток. Через два года он был переименован в порт. Понемногу стало увеличиваться и его население. 27 сентября 1863 года во Владивостоке появился на свет первый коренной горожанин, точнее, горожанка… 

Впрочем, официальный статус города Владивосток получил только в 1880 году. А к началу XX века он становится крупнейшим дальневосточным портом и военно-морской базой России. Строится Владивостокская крепость, которое долгое время считалась одним из лучших приморских укреплений в мире. Налаживается морское сообщение с Петербургом и другими российскими городами-портами. Строится железная дорога, соединившая Дальний Восток с Сибирью и европейской частью страны. Развивается промышленность и международная торговля, образование и культура. 

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рассвет в порту Владивостока
Город стал восточными морскими воротами Российской империи, чему немало способствовал статус порто-франко, который, в частности, разрешал иностранцам вести беспошлинную торговлю. Американцы, японцы, англичане, немцы везли во Владивосток промышленную продукцию, мануфактуру, строительные материалы. Во Владивостоке открывается Восточный университет, работают театры, музеи, библиотеки.

Однако дальнейшему торгово-экономическому развитию мешал статус города, который в 1958 году стал закрытым для иностранцев. Только в новые времена Владивосток вновь открыли. А 12 октября 2015 года был возвращен режим порто-франко.

Большое значение в развитии города сыграл проведенный в сентябре 2012 года саммит АТЭС. А мосты, построенные к этому мероприятию, ныне стали одним из символов города. Это мосты через бухту Золотой Рог и на Русский остров. Кстати, в успех их строительства мало кто верил. Нашлись даже скептики, которые публично обещали съесть свои шляпы или выставить ящик виски, если мосты построят в срок. Однако их, несмотря ни на что, построили. Где ящик виски?..

Но, пожалуй, самое любопытное для нас, жителей европейской части России, это то, что те же китайцы воспринимают Владивосток не как некий город в Азии, а именно как первый и самый близкий для них город Европы. 

Но феномен Владивостока все-таки не в том, чем его считать – Европой, Сибирью или Азией. Владивосток  уникален прежде всего людьми. Поколениями русских людей, которые пришли сюда много веков назад. И благодаря их мужеству, отваге, предприимчивости и деловой хватке Россия раскинулась на треть Евразии на зависть недругам. Потому что они до сих пор не могут понять, что Россия – это не какая-то отвлеченная территория, государство. Еще императрица Екатерина II верно заметила: Россия – это вселенная.

В этом выпуске вы также услышите:

– История Хоутонской коллекции Эрмитажа 

– Как запорожцы писали письмо турецкому султану 

– Александрийский столп Огюста Монферрана 

"Российская летопись". Восточные ворота во "Вселенную России"
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Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
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