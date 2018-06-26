"Мастера". Борис Фрумкин: главное для музыканта – огонек внутри

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О создании джазовых "Времен года" и выпуске альбома "Сюита. "12 месяцев"", об ансамбле "Мелодия" и совместной работе с Людмилой Гурченко, а также о своей дочери – актрисе Анне Чиповской рассказывает известный джазовый музыкант Борис Фрумкин.