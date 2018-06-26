Об умении радоваться жизни говорим в этом выпуске с Наринэ Абгарян и обсуждаем два изумительных сборника современной русской прозы о футболе и счастье.

"Дневник читателя". "Игра народная" и "Счастье-то какое" Your browser does not support HTML5 audio

– Паранормальные явления и омерзительное искусство. Премия "Просветитель" объявила лонг-лист.

– Список чтения на лето подготовили эксперты премии "Ясная Поляна" – объявлен длинный список номинации "Современная русская проза".

– Писательница Наринэ Абгарян о счастье в мелочах и новом сборнике рассказов.

Участники:

– Александр Гаврилов, критик, сопредседатель оргкомитета премии "Просветитель";

– Наринэ Абгарян, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Паранормальные явления, страдающее Средневековье, омерзительное искусство и родина слоников – объявлен лонг-лист премии "Просветитель". В этом сезоне оргкомитет под председательством журналиста и писателя Александра Архангельского и критика Александра Гаврилова отобрал 24 книги. На звание лучшей научно-популярной книги 2018 года претендуют очень разные работы: например, "Языкознание от Аристотеля до компьютерной лингвистики" Владимира Алпатова, работа Софьи Багдасаровой "Омерзительное искусство. Юмор и хоррор шедевров живописи", коллективная монография "Музей 90-х. Территория свободы", "Атлас технологий будущего" – сборник под редакцией проректора Вышки Леонида Гохберга, "Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей" от финалиста прошлого года Станислава Дробышевского. "Максимальный репост: Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям" от Борислава Козловского, бестселлер Ирины Якутенко "Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами", новая книга прошлогоднего просветителя Александра Панчина "Защита от темных искусств" и другие произведения о метафизике, устройстве вселенной, истории революций и так далее.

О длинном списке и некоторых номинантах в этом выпуске программы рассказывает Сопредседатель оргкомитета премии, критик Александр Гаврилов.

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Еще один важный список для чтения стал известен на этой неделе. Соучредители литературной премии "Ясная Поляна": музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics объявили длинный список номинации "Современная русская проза". В лонг-лист вошли 43 произведения лучших российских писателей, в том числе "Радуга и Вереск" Олега Ермакова, "Текст" Дмитрия Глуховского, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой, сборник "Ковбой Мальборо" Бориса Минаева, "Учитель Дымов" Сергея Кузнецова, "Кто не спрятался" Яны Вагнер, "Принц инкогнито" Антона Понизовского, новый роман "Пятое царство" Юрия Буйды.

"Современная русская проза" – главная номинация премии "Ясная Поляна". Ее задача – определить литературные тенденции сегодняшнего дня и отметить тот текст русского автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас. Соответствие духу произведений Льва Толстого и идеалам гуманизма ищут литературные эксперты в современной прозе. И могу сказать, что финалисты и лауреаты "Ясной Поляны" – это всегда достойные авторы и по-настоящему хорошие книги.

Финалистов объявят в сентябре 2018 года. И до этого времени у всех желающих традиционно есть возможность угадать короткий список премии "Ясная Поляна". С 20 июня до 9 сентября на портале livelib.ru идет конкурс по определению короткого списка – тот, кто наиболее точно назовет список финалистов получит смартфон Samsung и приглашение на церемонию награждения в Большой театр.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Москве идет Чемпионат мира по футболу, и я не могу обойти вниманием большую игру, тем более, российская сборная пока как никогда радует своих болельщиков. Вот и русские писатели, не удержавшись, рассказали о своей страсти к футболу в отличном сборнике "Игра народная".

В "Редакции Елены Шубиной" таких тематических книг, когда лучшие российские авторы пишут свои истории специально для сборника, уже несколько: чего стоит отличная дилогия "Москва: место встречи" и "В Питере жить". И я уже не раз признавалась, что это один из моих любимых форматов – сборник короткой прозы, многоголосье наших ведущих прозаиков. В этот раз книга посвящена футболу, поэтому рассказы получились не только художественные. Василий Уткин или Кирилл Набутов больше делились воспоминаниями, Александр Генис, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Александр Терехов и другие писали прозу художественную, но все эти тексты объединяет какая-то невероятная энергетика. Как написал в предисловии Александр Генис: "Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, или с жизнью… Но мне футбол кажется искусством".

О магии сборника "Игра народная", его авторах и историях в программе рассказывает редактор книги и, конечно, болельщик Алексей Портнов.

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Еще один изумительный сборник "Редакции Елены Шубиной" "Счастье-то какое" посвящен тому самому – удивительному и неуловимому состоянию счастья. Причем, рассказы в книге не о приторном и сладком ванильном счастье молодоженов или родителей, которым впервые дали подержать ребенка на руках. Нет, в рассказах из сборника "Счастье-то какое" это неуловимое ощущение приходит в неочевидных ситуациях, но остается надолго.

В среду 20 июня, пока наши футболисты играли со сборной Египта и дарили болельщикам счастье футбола, на проекте Книжный кутеж "17-ая страница" Алекс Дубас читал рассказ Наринэ Абгарян "Ангелы" о женщине, у которой болеет мама и однажды рассказывает дочери, что видела во сне рай и ангелов. Этот сон очень важен в рассказе, и вообще важен для самой писательницы, потому что это подлинная история. Услышать, как Наринэ Абгарян ее рассказывает, можно в этом выпуске.

В сборнике "Счастье-то какое" собраны рассказы и стихи Дмитрия Быкова, Яны Вагнер, Евгения Водолазкина, Александра Гениса, Марины Степановой и других. Получилась книга, которая помогает прислушаться к движениям собственной души, найти счастье в неочевидном, улыбнуться сквозь слезы и подумать – как же все-таки хорошо.

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