"КомпАс". Эра интровертов: почему страны выбирают протекционизм?

Пошлины США в торговле – требование времени, а не тактический ход. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил главный экономический аналитик Зиновьевского клуба, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, защита рынков становится трендом.

С 22 июня Евросоюз ввел пошлины на товары из США в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий. Под европейские меры попадает продукция на 2,8 млрд евро в год. Ответные ограничения прорабатывает и Россия. Решение о повышении пошлин на импорт из Америки приняли также в Китае – тариф поднимется до 25% на 659 наименований. Кроме того, к торговой войне присоединилась Турция, участвуют также Канада, Япония и Мексика.

Эпоха торговой глобализации подходит к концу, ей на смену приходит "эра интровертов": не только США, но и многие другие страны меняют экономический вектор с внешнего на внутренний. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал главный экономический аналитик Зиновьевского клуба, кандидат экономических наук Михаил Беляев. И действия Штатов – лишь признак, а не причина изменений.

© радио Sputnik Главный экономический аналитик Зиновьевского клуба, кандидат экономических наук Михаил Беляев

"Все переходит в такие, надо сказать, если не войны, то, во всяком случае, размежевания серьезного толка: от экстравертного подхода к интровертному, то есть внутреннему. Хотя сфера внешней торговли, конечно, останется, хоть мизерная, но навсегда. Так устроен сегодня мир: когда есть взаимовыгоды и когда что-то надо – все можно. Ощущение, что сейчас более-менее острая фаза, и в ней много эмоций, много политики и меньше экономики. Пока наблюдаем "петушиные наскоки" друг на друга. Потом они станут более мягкими, и все примет более цивилизованный вид. Думаю, растянется это на десятилетие. Хотя сейчас быстро все развивается. Большую коррективу внесет цифровая экономика", – сказал Михаил Беляев.

Между тем, в Брюсселе подчеркивают, что ответные меры на американские пошлины Евросоюз вводит исключительно в соответствии с нормами ВТО. Такие действия – это еще и повод для европейцев экономически отмежеваться от США и обратить повышенное внимание на куда более привлекательный регион, подчеркнул Михаил Беляев.

"США проявили эгоизм к Европе. Она сообразила, что ее дружба со Штатами дает трещину. А следующее мировое развитие будет все-таки в Юго-Восточной Азии. Там все концентрируется, туда все подтягивается. Европа в эту сторону очень и очень сильно поглядывает. И Китай очень расположен к Европе: прокладывает тот же "Шелковый путь" и всякие другие – через Иран, через Россию, через что только он их ни проводит, только чтобы привязать Европу к себе. Европа понимает, что, может быть, от США придется как-то дрейфовать в сторону Юго-Восточной Азии, и лучше в этой ситуации обозначить свою позицию по отношению к Америке. Штаты уже, так получается, сдают часть своих позиций. И они оказываются в позиции изоляционизма", – отметил эксперт.

"КомпАс". Эра интровертов: почему страны выбирают протекционизм? Your browser does not support HTML5 audio

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