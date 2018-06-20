"Мастера". Внук Льва Яшина: жаль, что сейчас не могу пообщаться с дедом

– Первый вице-президент Российского футбольного союза, выдающийся футболист, лучший бомбардир в истории клуба "Спартак" Никита Павлович Симонян;
– футболист, тренер, внук Льва Яшина Василий Фролов.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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