"Мастера". Внук Льва Яшина: жаль, что сейчас не могу пообщаться с дедом

Очередной выпуск программы посвящен легенде футбола, кумиру миллионов – великому Льву Яшину. Его обожает весь мир, ему посвящены стихи, песни. О секрете его многолетней популярности и таланте рассказывает внук легендарного футболиста Василий Фролов.

"Мастера". Внук Льва Яшина: жаль, что сейчас не могу пообщаться с дедом Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера":

– Первый вице-президент Российского футбольного союза, выдающийся футболист, лучший бомбардир в истории клуба "Спартак" Никита Павлович Симонян;

– футболист, тренер, внук Льва Яшина Василий Фролов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!